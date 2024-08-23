На уряд Німеччини тиснуть щодо припинення допомоги Україні, - NYT

Про це повідомляє The New York Times.

Уряд Німеччини зазнає все більшого тиску, щоб він відмовився від підтримки України та активніше наполягав на переговорах, щоб спробувати припинити війну з Росією.

На тлі серйозних суперечок щодо бюджету та збільшення доказів того, що Україна стоїть за підривом газопроводів між Росією та Німеччиною, канцлер Олаф Шольц намагався розвіяти побоювання, що Берлін зменшить свою допомогу, пише видання. Виступаючи в середу, 21 серпня, в Молдові, він наполягав на тому, що "Німеччина не припинить свою підтримку України допоки буде потрібно" і залишатиметься, за його словами, "найбільшим національним прихильником України в Європі".

Проте, як пише NYT, його трипартійний коаліційний уряд стає дедалі непопулярним. До того ж у вересні у Німеччині відбудуться вибори, де очікується, що партії як крайніх лівих, так і ультраправих, які закликали припинити військову допомогу Києву, досягнуть успіху.

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Основним тягарем для уряду, який може здатися паралізованим у прийнятті важливих фінансових рішень, є конституційна вимога утримувати новий бюджетний борг на рівні не більше 0,35% ВВП, підкреслили журналісти.

Але уряд також зіткнеться з потенційною незручністю, якщо генеральний прокурор висуне звинувачення українським чиновникам у відповідальності за підрив трьох із чотирьох газопроводів Nord Stream між Росією та Німеччиною у 2022 році.

Напруженість Німеччини з Україною більш конкретно стосується бюджету на 2025 рік, заявили в NYT. Міністр фінансів Крістіан Лінднер хоче уникнути підвищення податків і скоротити бюджет, який за законом повинен бути близьким до збалансованого.

Це обмеження спричинило тиск не лише на урядову допомогу Україні, але й на обіцянку Шольца, яку Німеччина два з половиною роки тому пообіцяла зробити різкий стратегічний поворот і збільшити свої військові витрати одразу після початку війни.

Відтоді збільшення військових витрат Німеччини в основному покривалося спеціальним фондом у розмірі 100 млрд євро поза межами регулярного бюджету, який, як очікується, припиниться до 2027 року. Лінднер наполягав на тому, щоб уряд більше не брав позабюджетні позики на спеціальні проєкти, наприклад, збільшення військових витрат.

Лише минулої п’ятниці коаліція погодилася скоротити цільовий дефіцит бюджету на 2025 рік із 17 млрд євро до 12 млрд євро після того, як початкові пропозиції розвалилися.

У рамках цієї угоди, як повідомила німецька газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, пан Лінднер запропонував у листі, що уряд заморозить нову військову допомогу Україні до повного фінансування бюджетних ресурсів.