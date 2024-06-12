Німецька Uniper виграла арбітраж проти російського Газпрому на понад €13 млрд

Про це інформує Reuters.

Зазначається, що це рішення є знаковою перемогою для Uniper, яку німецькому уряду довелося рятувати у 2022 році після того, як "Газпром" спочатку скоротив, а потім призупинив постачання газу.

Компанія була змушена купувати замісні обсяги на спотовому ринку за надзвичайно високими цінами.

Пресслужба Uniper заявила, що рішення арбітражного суду в Стокгольмі від 7 червня дозволило їй розірвати чинні контракти на постачання газу, які юридично все ще існують, хоча газ не надходить.

Повідомляється, що розірвання контрактів усуне основний ризик перед запланованим поверненням Uniper на фондову біржу в наступному році. Це рішення суду є частиною процесу, розпочатого компанією наприкінці 2022 року.

Трибунал також присудив фірмі понад 13 млрд євро як компенсацію за обсяги газу, які "Газпром" не постачав із середини 2022 року.

"Це рішення забезпечує юридичну ясність для Uniper. Маючи право на розірвання, яке ми отримали у рішенні арбітражу, ми розриваємо контракти із "Газпром експортом", - заявив генеральний директор Uniper Майкл Льюїс.

Відшкодування збитків насамперед означає символічну перемогу Німеччини, оскільки отримання великих сум малоймовірне, повідомили Reuters минулого місяця юридичні джерела, що підтвердив генеральний директор Льюїс.

Якщо гроші все ж таки будуть, вони підуть уряду Німеччини, якому належить понад 99% акцій Uniper.

Джерела тоді повідомили Reuters, що право на розірвання контрактів, що не діють, буде більш актуальним напередодні запланованого повернення Uniper на фондовий ринок наступного року.