Газпром у 2023 році недоотримав майже $20 млрд
Російський Газпром за 2023 рік отримав чистий збиток у 629 млрд рублів (майже 6,7 млрд дол) порівняно з чистим прибутком у 2022 році в розмірі 1,226 трлн рублів(близько 13 млрд дол)
Про це йдеться у звіті "Газпрому" за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), інформує "Економічна правда".
Зазнається, що за перший квартал 2024 року "Газпром" отримав збиток від продажів у розмірі майже 47 млрд рублів (501 млн дол) проти прибутку в 125,4 млрд рублів ($1,34 млрд) роком раніше.
Крім того, виручка Газпрому торік скоротилася на 27% до 8,54 трлн рублів з 11,7 трлн рублів у 2022 році.
EBITDA енергетичної компанії склала 618,369 млрд рублів після 2,798 трлн рублів роком раніше.
- У 2023 році Європа вдесятеро скоротила імпорт російської нафти: європейська частка в експорті нафти впала з 40-45% до 4-5%.
- Також торік російський Газпром експортував до Європи на 56% менше газу, ніж у 2022 році.
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