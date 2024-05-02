Газпром у 2023 році недоотримав майже $20 млрд

Про це йдеться у звіті "Газпрому" за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), інформує "Економічна правда".

Зазнається, що за перший квартал 2024 року "Газпром" отримав збиток від продажів у розмірі майже 47 млрд рублів (501 млн дол) проти прибутку в 125,4 млрд рублів ($1,34 млрд) роком раніше.

Крім того, виручка Газпрому торік скоротилася на 27% до 8,54 трлн рублів з 11,7 трлн рублів у 2022 році.

EBITDA енергетичної компанії склала 618,369 млрд рублів після 2,798 трлн рублів роком раніше.