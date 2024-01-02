Торік російський Газпром експортував до Європи на 56% менше газу, ніж у 2022 році, - Reuters
Російська газовидобувна корпорація "Газпром" у 2023 році експортувала до Європи на 56% менше газу, ніж у 2022 році
Про це інформує Reuters, посилаючись на власні розрахунки, що ґрунтуються на даних європейської газотранспортної групи Entsog і щоденних звітах російського Газпрому.
Вказано, що середньодобовий трубопровідний експорт російського газу в Європу знизився до 77,6 млн кубометрів у 2023 році. У 2022-му він становив 174,8 млн кубометрів.
Отже, за рік постачання скоротилися на 55,6%, зменшившись від близько 63,8 млрд кубометрів газу до 28,3 млрд кубометрів.
- Раніше стало відомо, що Європа вдесятеро скоротила імпорт російської нафти: європейська частка в експорті нафти впала з 40-45% до 4-5%.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.1 Купівля 38.1Продаж 38.92
- EUR Купівля 41.97Продаж 43.14
- Актуальне
- Важливе