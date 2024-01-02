Торік російський Газпром експортував до Європи на 56% менше газу, ніж у 2022 році, - Reuters

Про це інформує Reuters, посилаючись на власні розрахунки, що ґрунтуються на даних європейської газотранспортної групи Entsog і щоденних звітах російського Газпрому.

Вказано, що середньодобовий трубопровідний експорт російського газу в Європу знизився до 77,6 млн кубометрів у 2023 році. У 2022-му він становив 174,8 млн кубометрів.

Отже, за рік постачання скоротилися на 55,6%, зменшившись від близько 63,8 млрд кубометрів газу до 28,3 млрд кубометрів.