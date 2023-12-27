Європа вдесятеро скоротила імпорт російської нафти: РФ постачає її в Китай та Індію
Росія збільшила постачання нафти та нафтопродуктів у Китай та Індію після того, як Європа вдесятеро скоротила їх імпорт
Про це пише Reuters, посилаючись на слова віцепрем'єра уряду РФ Олександра Новака.
За словами Новака, частка Європи в російському експорті нафти впала з 40-45% до 4-5%.
"Основними партнерами в нинішній ситуації є Китай, частка якого зросла приблизно до 45-50%, і, звичайно, Індія", - сказав російський віцепрем'єр.
Таким чином у 2023 році половина нафти та нафтопродуктів, які експортує РФ, припадає на Китай. Водночас частка Індії за два роки зросла до 40%, хоча раніше вона не була вагомим ринком збуту російської нафти.
- Раніше стало відомо, що постачання російської сирої нафти Sokol до Indian Oil Corp (IOC) затримано через проблеми з оплатою. Найбільший нафтопереробний завод Індії використовує свої запаси та закуповує нафту з Близького Сходу.
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