Постачання нафти з РФ до Індії затримується, найбільший індійський завод купує нафту деінде, - Reuters
Постачання російської сирої нафти Sokol до Indian Oil Corp (IOC) затримано через проблеми з оплатою. Найбільший нафтопереробний завод Індії використовує свої запаси та закуповує нафту з Близького Сходу
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
IOC є єдиним державним нафтопереробним підприємством Індії, яке має річну угоду про купівлю різноманітних російських сортів, включаючи "Сокіл", у російської нафтової компанії "Роснефть". Нафту "Сокіл" постачає на МНК ТОВ "Сахалін-1", підрозділ "Роснефти", повідомили джерела.
Індійські державні нафтопереробники ведуть торгівлю нафтою з Росією в дирхамах Об’єднаних Арабських Еміратів після того, як уряд порадив їм не використовувати китайські юані, хоча приватні нафтопереробники все ще платять у юанях через відсутність альтернатив.
Платежі IOC за нафту Sokol були перервані через те, що ТОВ "Сахалін-1" не змогло відкрити рахунок у банку в ОАЕ для прийому платежів у дирхамах, анонімно повідомили джерела.
Минулого тижня міністерство нафти Індії повідомило парламентській комісії, що державні нафтові компанії стикаються з проблемами в оплаті російської нафти, оскільки не всі індійські банки можуть обробляти платежі в доларах США за російську нафту.
- Танкери з майже 5 млн барелів російської сирої нафти марки Sokоl затримуються дорогою до індійських нафтопереробних заводів.
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