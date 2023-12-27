Постачання нафти з РФ до Індії затримується, найбільший індійський завод купує нафту деінде, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

IOC є єдиним державним нафтопереробним підприємством Індії, яке має річну угоду про купівлю різноманітних російських сортів, включаючи "Сокіл", у російської нафтової компанії "Роснефть". Нафту "Сокіл" постачає на МНК ТОВ "Сахалін-1", підрозділ "Роснефти", повідомили джерела.

Індійські державні нафтопереробники ведуть торгівлю нафтою з Росією в дирхамах Об’єднаних Арабських Еміратів після того, як уряд порадив їм не використовувати китайські юані, хоча приватні нафтопереробники все ще платять у юанях через відсутність альтернатив.

Платежі IOC за нафту Sokol були перервані через те, що ТОВ "Сахалін-1" не змогло відкрити рахунок у банку в ОАЕ для прийому платежів у дирхамах, анонімно повідомили джерела.

Минулого тижня міністерство нафти Індії повідомило парламентській комісії, що державні нафтові компанії стикаються з проблемами в оплаті російської нафти, оскільки не всі індійські банки можуть обробляти платежі в доларах США за російську нафту.