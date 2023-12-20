На шляху до Індії "застрягли" майже 5 млн барелів російської нафти, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

П’ять нафтових танкерів мали прибути до Індії протягом останніх чотирьох тижнів, проте їх досі немає на місцях призначення.

Видання зазначає, що причина затримки наразі є незрозумілою. Можливо, це відбувається через санкції США щодо танкерів, які перевозять російську нафту та порушують встановлений країнами Великої сімки ліміт цін.

Міністерство фінансів США в середині жовтня запровадило санкції проти перших двох суден, які пов’язані з торгівлею російською нафтою. Після цього застосовувались обмежувальні заходи проти ще трьох танкерів у середині листопада та ще три на початку грудня.

За даними видання, 6 із 8 підсанкційних суден належать російській державній танкерній компанії ПАТ "Совкомфлот".

Одним із суден у списку Мінфіну США є NS Century. Воно транспортувало сиру нафту Sokol до індійського порту Вадінар. Після того, як воно змінило свою назву 16 листопада, танкер зупинився на південь від Шрі-Ланки, де й перебуває досі.

Минулого тижня до нього приєдналися ще два танкери Совкомфлоту, які також прямують до Вадінару з нафтою Sokol.