На шляху до Індії "застрягли" майже 5 млн барелів російської нафти, - Bloomberg
Танкери з майже 5 млн барелів російської сирої нафти марки Sokоl затримуються дорогою до індійських нафтопереробних заводів
Про це повідомляє Bloomberg.
П’ять нафтових танкерів мали прибути до Індії протягом останніх чотирьох тижнів, проте їх досі немає на місцях призначення.
Видання зазначає, що причина затримки наразі є незрозумілою. Можливо, це відбувається через санкції США щодо танкерів, які перевозять російську нафту та порушують встановлений країнами Великої сімки ліміт цін.
Міністерство фінансів США в середині жовтня запровадило санкції проти перших двох суден, які пов’язані з торгівлею російською нафтою. Після цього застосовувались обмежувальні заходи проти ще трьох танкерів у середині листопада та ще три на початку грудня.
За даними видання, 6 із 8 підсанкційних суден належать російській державній танкерній компанії ПАТ "Совкомфлот".
Одним із суден у списку Мінфіну США є NS Century. Воно транспортувало сиру нафту Sokol до індійського порту Вадінар. Після того, як воно змінило свою назву 16 листопада, танкер зупинився на південь від Шрі-Ланки, де й перебуває досі.
Минулого тижня до нього приєдналися ще два танкери Совкомфлоту, які також прямують до Вадінару з нафтою Sokol.
- Раніше стало відомо, що понад п'яту частину російського скрапленого природного газу, який надходить до Європи, попри санкції ЄС переправляють у інші частини світу, що збільшує доходи Росії.
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