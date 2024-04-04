Німецькі компанії співпрацюють із Росією в окупованому Маріуполі, - розслідування
Німецькі компанії у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області активно співпрацюють з Росією щодо "відбудови" зруйнованого міста
Про це йдеться у розслідуванні Tagesschau.
"У річних звітах, на сайтах компаній, у світлинах і відео - скрізь є докази та докази того, що німецькі компанії відіграють важливу роль у відбудові Маріуполя", - йдеться у повідомленні.
Зазначається. що до цього причетна німецька компанія Knauf, яка спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів.
Також з РФ співпрацює WKB Systems, що займається виробництвом обладнання для будівництва пористого бетону, яке також використовується в Маріуполі. Основним акціонером компанії WKB Systems є російський олігарх Віктор Бударін. Тому він використовує свою німецьку компанію як постачальника для будівельної галузі Росії.
- У тимчасово окупованому Маріуполі виявлені масові випадки захворювання серед дітей холерою, які росіяни намагаються приховати неоголошеним карантином.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.08 Купівля 39.08Продаж 39.57
- EUR Купівля 42.13Продаж 42.86
- Актуальне
- Важливе