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Німецькі компанії співпрацюють із Росією в окупованому Маріуполі, - розслідування

4 квітня, 2024 четвер
06:38
Світ Маріуполь

Німецькі компанії у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області активно співпрацюють з Росією щодо "відбудови" зруйнованого міста

Про це йдеться у розслідуванні Tagesschau.

"У річних звітах, на сайтах компаній, у світлинах і відео - скрізь є докази та докази того, що німецькі компанії відіграють важливу роль у відбудові Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається. що до цього причетна німецька компанія Knauf, яка спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів.

Також з РФ співпрацює WKB Systems, що займається виробництвом обладнання для будівництва пористого бетону, яке також використовується в Маріуполі. Основним акціонером компанії WKB Systems є російський олігарх Віктор Бударін. Тому він використовує свою німецьку компанію як постачальника для будівельної галузі Росії.

  • У тимчасово окупованому Маріуполі виявлені масові випадки захворювання серед дітей холерою, які росіяни намагаються приховати неоголошеним карантином.

Теги:
Маріуполь
Німеччина
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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