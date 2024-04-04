Німецькі компанії співпрацюють із Росією в окупованому Маріуполі, - розслідування

Про це йдеться у розслідуванні Tagesschau.

"У річних звітах, на сайтах компаній, у світлинах і відео - скрізь є докази та докази того, що німецькі компанії відіграють важливу роль у відбудові Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається. що до цього причетна німецька компанія Knauf, яка спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів.

Також з РФ співпрацює WKB Systems, що займається виробництвом обладнання для будівництва пористого бетону, яке також використовується в Маріуполі. Основним акціонером компанії WKB Systems є російський олігарх Віктор Бударін. Тому він використовує свою німецьку компанію як постачальника для будівельної галузі Росії.