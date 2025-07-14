Німецькі війська будуть готові вбивати російських солдатів у разі нападу Москви на державу-члена НАТО, - Пісторіус

Про це він сказав в інтерв'ю FT.

Пісторіус заявив, що справжній діалог про мир можливий лише з позиції сили.

"Я завжди був переконаний, що, якщо ви хочете говорити про мир і розрядку на рівних, ви можете робити це лише з позиції сили, лише з рівня очей. Не для того, щоб когось залякати, а щоб чітко дати зрозуміти: ми хочемо жити з вами в мирі, але не думайте, що ми слабкі або що ми не захистимося. Це актуально й сьогодні", - зазначив він.

Одним із ключових символів цієї позиції, за словами міністра, стала цьогорічна інавгурація постійної бригади бундесверу в Литві — флагманський проєкт, що демонструє тверду відданість Німеччини зобов’язанням у межах НАТО.

"Британці, американці та французи були в Німеччині, щоб охороняти наш східний фланг, — нагадав Пісторіус. — І сьогодні Литва, країни Балтії, Польща — це новий східний фланг. Ми маємо зробити туди свій внесок", – сказав він.

Пісторіус наголосив на тому, що війська Німеччини, які роками мали культуру військової стриманості у відповідь на жахи Другої світової війни, будуть готові вбивати російських солдатів у разі нападу Москви на державу-члена НАТО.

"Якщо стримування не спрацює і Росія нападе, чи станеться це? Так, – сказав він. - Але я б рекомендував вам просто поїхати до Вільнюса та поговорити з представниками німецької бригади. Вони точно знають, у чому полягає їхня робота".