Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Нобель миру за мужність: як Марія Коріна Мачадо стала символом боротьби у Венесуелі
Огляд

Нобель миру за мужність: як Марія Коріна Мачадо стала символом боротьби у Венесуелі

Андріана Стахів
10 жовтня, 2025 п'ятниця
21:15
Світ Марія Коріна Мачадо

Нобелівську премію миру у 2025 році здобула венесуельська політикиня, своєрідний символ боротьби країни, Марія Коріна Мачадо. Саме її визнали гідною за всіма трьома основними критеріями

Зміст

"Жінка, яка підтримує полум'я демократії серед темряви": чому саме Марія Коріна Мачадо отримала Нобеля

Марія Коріна Мачадо

фото: GettyImages

Цього року за Нобелівську премію миру змагались 338 кандидатів, серед них 244 – це окремі особи, а ще 94 – відомі організації. Цю премію дуже прагнув отримати президент США Дональд Трамп, проте норвезька Нобелівський комітет визнав гідною саме Марію Коріну Мачадо – "жінку, яка підтримує полум'я демократії серед темряви".

"Марія Коріна Мачадо відповідає всім трьом критеріям, зазначеним у заповіті Альфреда Нобеля для відбору лауреатів Премії миру. Вона об'єднала опозицію своєї країни. Вона ніколи не вагалася у своєму опорі мілітаризації венесуельського суспільства. Вона була непохитною у своїй підтримці мирного переходу до демократії", – підкреслили у комітеті премії.

Що цікаво, серед усіх прогнозів експертів, її ім’я точно не фігурувало поміж ключових претендентів – часто обговорювались різноманітні організації. Зокрема, Reuters писали і про ЮНІСЕФ, і про Червоний хрест, і навіть про НАТО – як ймовірних лавреатів.

Тим часом рішення Нобелівського комітету є зрозумілим на тлі зростання загроз світовій демократії та активних дій авторитаристів у різних куточках планети, а також на тлі загострення напруги й відчуття небезпеки вже і в європейському повітрі.

Вона отримує Нобелівську премію миру за свою невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії.

Мачадо була ключовою об'єднуючою фігурою в політичній опозиції, яка колись була глибоко розділена, а завдяки її особі знайшла спільну мову у вимозі вільних виборів і представницького уряду. 

"Саме це лежить в основі демократії: наша спільна готовність захищати принципи народного правління, навіть якщо ми не згодні. У час, коли демократія перебуває під загрозою, захищати цю спільну мову важливіше ніж будь-коли", – переконані у Нобелівському комітеті.

Від інженерки до політикині: хто така Марія Коріна Мачадо

Марія Коріна Мачадо

фото: panampost.com

Майбутня лідерка венесуельської опозиції народилася у Каракасі 7 жовтня 1967 року, тож якраз напередодні звістки про отримання такої вагомої премії вона відзначила своє 58-річчя.

Марія Коріна Мачадо – найстарша з чотирьох сестер у сім’ї. Її мати – Коріна Паріска – психологиня, а батько – Генріке Мачадо – бізнесмен, очолював сталеливарне підприємство, яке належало родині.

Сама ж Марія Коріна здобула інженерну освіту в університеті Католіка Андреса Белло, одному з найпрестижніших у Венесуелі. Згодом продовжила навчання в галузі фінансів у Вищому інституті адміністративних досліджень. А 2009 року стала стипендіаткою програми World Fellows Єльського університету – ініціативи, яка об’єднує лідерів із різних країн світу.

Поміж тим у 1992 році Мачадо, мати вже трьох дітей, заснувала Fundación Atenea (Фонд Атенеа), який використовує приватні пожертви для догляду за сиротами та безпритульними дітьми Каракаса. 

Перш ніж зануритися в політику, вона працювала у бізнесі, зокрема в компанії, пов’язаній зі сталеливарною промисловістю, де набувала досвіду управління й аналітики. А її перші кроки в громадській діяльності почалися у 2002 році з ініціативи Súmate – громадської організації, яка займається розбудовою демократії, захистом прав усіх венесуельців та сприянням громадянській активності.

Протистояння режиму й диктатурі: переслідування та заборона на участь у виборах

Марія Коріна Мачадо

фото: GettyImages

У 2010 році вона була обрана до Національної асамблеї Венесуели, набравши найбільшу кількість голосів серед усіх кандидатів.  Її каденція відзначилася активною опозицією до зловживань уряду та захистом прав людини. У 2013 році Мачадо стала співзасновницею ліберальної політичної партії "Vente Venezuela".

А вже 2014 року режим Мадуро силоміць усунув Мачадо з Національних зборів і заборонив їй залишати Венесуелу, що викликало масові протести. Попри погрози та обмеження свободи, рішучість Мачадо залишилася непохитною, а її популярність зросла.

У жовтні 2023 року Мачадо здобула переконливу перемогу на праймеріз венесуельської опозиції, набравши понад 92% голосів. Журналісти та коментатори називають її "Залізною леді" Венесуели. Саме вона очолила опозицію до авторитарного президента країни Ніколаса Мадуро, чиї останні дві перемоги на виборах не були визнані низкою країн, зокрема й США. На виборах 2024 року в країні Марія Коріна стала центральною фігурою опозиції, попри те, що їй було офіційно заборонено балотуватися на державну посаду. Її лідерство відіграло важливу роль в об'єднанні продемократичних сил.

У 2024 році Мачадо була нагороджена престижною премією Ради Європи з прав людини імені Вацлава Гавела.

У січні 2025 року тривала кампанія Мадуро проти політикині посилилася, коли його режим викрав її під час протесту з вимогою вільних і чесних виборів. Пізніше її звільнили з-під варти після міжнародного резонансу, проте їй досі заборонено виїжджати з країни. Сама Марія Коріна Мачадо з того часу переховується.

Нобель миру для Мачадо як символ перемоги над страхом

Марія Коріна Мачадо

фото: wikimedia

Отримання Мачадо Нобелівської премії миру може ще більше зміцнити її позиції як провідної фігури венесуельської опозиції. 

Постійна підтримка політикинею демократичних реформ у поєднанні з міжнародним визнанням може посилити її вплив як у країні, так і за кордоном. Розвиток відносин між лідерами венесуельської опозиції та міжнародними державами, зокрема й США, ймовірно, відіграє ключову роль у формуванні політичного майбутнього Венесуели.

Якщо раніше опозиція у Венесуелі мала переважно внутрішні виклики, тепер вона отримала моральне підкріплення на міжнародній арені. Для режиму це знак: мовчання більше не є безкарним.

Тож у часи, коли демократія у світі перебуває під тиском, історія Марії Коріни Мачадо надихає тих, хто бореться в умовах обмеженого простору для опору.

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
політика
Європа
Нобелівська премія
Венесуела
Нобелівська премія миру
Пояснюємо
Світ
Читайте також:
Дональд Трамп і Володимир Путін
Автор Адріана Муллаянова
8 жовтня, 2025 середа
У Росії заявили про "вичерпання імпульсу" для завершення війни проти України
погода, опади, дощь
Автор Дар'я Тарасова
8 жовтня, 2025 середа
Активний циклон охопить практично всю Україну: Наталка Діденко розповіла про погоду 9 жовтня
Хав'єр Мілей
Автор Адріана Муллаянова
8 жовтня, 2025 середа
Аргентинський "рок-зірковий президент" Мілей виступив у Буенос-Айресі, заявивши: "Я людина"
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 47.87
    Продаж 48.54
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
10 жовтня
21:24
Латвія
Посилення міграційних правил: Латвія наказала понад 800 росіянам покинути країну
21:21
Ексклюзив
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Ворог модернізував комплекси для запуску балістики: генерал Романенко про особливості нічної атаки 10 жовтня
20:58
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 10 жовтня: куди прямують
20:51
Ексклюзив
Україна росія війна
Закон про репарації може стати справжнім переломним моментом у підтримці України, - американський дипломат Карпентер
20:46
Дональд Трамп
Трамп пригрозив відмовитись від зустрічі з Сі Цзіньпіном після того, як Китай посилив правила експорту рідкісних металів
20:35
Дональд Трамп
"Дякую президенту Путіну!": Трамп відреагував на заяву диктатора щодо Нобелівської премії миру
20:00
OPINION
Російські активи в Європі. Як вони можуть працювати на Україну
19:59
Метт Вітакер
"Сталін сказав, що кількість – це сама по собі якість": посол США при НАТО Вітакер розкритикував європейський оборонпром
19:45
Ексклюзив
Зеленский путін
Чим Путін може відповісти на постачання Tomahawk Україні: у Defense Express спрогнозували можливу реакцію Кремля
19:37
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін мав би серйозно сприймати слова Зеленського про блекаут у Москві, - Чех
19:16
Ексклюзив
знищені окупанти
Кількість втрат росіян не може не відображатись на їхніх перспективах на полі бою, - офіцер НГУ Іллєнко
19:15
Володимир Зеленський
Зеленський підсумував міжнародну роботу за 9 місяців та визначив пріоритети до кінця року
19:04
Меланія Трамп заявила, що після "відкриття каналу комунікації" з Путіним, 8 українських дітей возз'єдналися з родинами
18:43
Віталій Кличко
"Ситуація складна. Давайте говорити правду": Кличко закликав киян зробити запаси води та їжі й зарядити пристрої
18:38
Путін в Кремлі
"Тупий сигнал від Росії світові, що політика агресії та терору триває", - МЗС про обстріл України 10 жовтня
18:05
Оновлено
Атака РФ, наслідки у Печерському районі Києва
Комбінована атака РФ: у Запоріжжі загинула дитина, у Києві та області пошкоджено багатоповерхівки, по всій Україні понад 20 постраждалих
18:03
OPINION
"Військовим тут не місце". Відповідь Віталію Кіму на заяву, що ветеранам не варто йти у політику
18:00
Ексклюзив
Tomahawk
Не маю великого оптимізму: американський дипломат Карпентер щодо надання ракет Tomahawk Україні
17:50
"Ситуація залишається складною": DeepState повідомив, що РФ завела десант у Володимирівку на Донеччині
17:48
Ексклюзив
дрон
Гадаю, країни Балтії були не проти б, щоб їх атакували російські дрони, втім, є умови,- історик Чех
17:32
Малий модульний реактор
На місці ТЕС можуть з’явитись міні-АЕС: у ВРУ презентували законопроєкт щодо впровадження малих модульних реакторів в Україні
17:28
Оновлено
Київ без світла, блекаут
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в столиці та 9 областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
16:27
Ексклюзив
Володимир Путін і російський дрон
Путін може замислитись про перемовини лише під жорстким тиском, - Портников
16:25
Від початку доби на фронті відбулось 102 бої: третина з них на Покровському напрямку
16:25
Зеленський, Путін, Трамп
Путін зробив заяву щодо Tomahawk і назвав "понтами" погрози Зеленського про удари по Москві
16:14
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Вимушені аварійні відключення застосовуються в Києві та семи областях, — Укренерго
16:09
Білий Дім
"Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир": у Трампа прокоментували вручення премії миру
16:02
OPINION
Терор Росії: гарантованого захисту не буває
15:57
Молдова ЕС
Росія витратила щонайменше €100 млн на втручання у вибори в Молдові, — посол Ківерь
15:41
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:33
Армія, Велика Британія
Велика Британія передала Україні ракети для ППО на 5 місяців раніше запланованого терміну
14:00
OPINION
Утримати темп, momentum
13:47
Ексклюзив
США космос наука технології
Українські космічні війська: експерт Самусь про важливість власних розвідданних
13:34
Оновлено
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
Угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС набула чинності
13:30
Аналітика
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну? Ч.1
13:13
Кіліан Мбаппе, збірна Франції
Відбір ЧС-2026: розклад матчів та трансляцій 10 жовтня
12:59
Дитяче Євробачення - 2025: у Дії розпочалося голосування за представника України
12:45
Письменниця Євгенія Кузнєцова стала авторкою Радіодиктанту національної єдності 2025. Наталія Сумська читатиме
12:27
Тетяна Чорновол
Тетяна Чорновол відмовилася повертатися до ВР та вирішила продовжити військову службу
12:23
евакуаційний центр в Каунасі
Країни Балтії планують масову евакуацію у разі нападу Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV