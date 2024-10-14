Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з економічних наук

Про це йдеться на сайті премії.

Зазначено, що лауреати зробили внесок у дослідження, що впливає на економічне процвітання держав у довгостроковій перспективі.

Аджемоглу, Джонсон і Робінсон на основі різних політичних та економічних систем дослідили й продемонстрували взаємозвʼязок між інститутом і процвітанням. Також вони розробили теоретичні інструменти, які обґрунтовують відмінності в установах, та як вони можуть змінюватись.

Лауреати показали, що відмінності у добробуті різних країн спричинені постійними змінами соціальних інститутів, запроваджені під час колонізації.

"Їхнє розуміння того, як інститути впливають на процвітання, показують, що робота з підтримки демократії та інклюзивних інститутів є важливим шляхом вперед у сприянні економічному розвитку", - пояснює премія.

Хто отримав Нобелівську премію у 2024 році

Премію з фізіології та медицини отримали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційній регуляції генів;

з фізики - учені Джон Хопфілд та Джеффрі Хінтон за роботу над відкриттями та винаходами, які дозволяють машинне навчання за допомогою штучних нейромереж;

з хімії - Девід Бейкер, Деміс Гассабіс та Джон М. Джампер за відкриття у сфері білкових досліджень.

з літератури - південнокорейська письменниця Хан Канг за поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя.