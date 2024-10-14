Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з економічних наук
Лауреатами Нобелівської премії 2024 з економічних наук стали американські економісти Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон та Джеймс Робінсон, які дослідили, як "як формуються інституції та впливають на процвітання"
Про це йдеться на сайті премії.
Зазначено, що лауреати зробили внесок у дослідження, що впливає на економічне процвітання держав у довгостроковій перспективі.
Аджемоглу, Джонсон і Робінсон на основі різних політичних та економічних систем дослідили й продемонстрували взаємозвʼязок між інститутом і процвітанням. Також вони розробили теоретичні інструменти, які обґрунтовують відмінності в установах, та як вони можуть змінюватись.
Лауреати показали, що відмінності у добробуті різних країн спричинені постійними змінами соціальних інститутів, запроваджені під час колонізації.
"Їхнє розуміння того, як інститути впливають на процвітання, показують, що робота з підтримки демократії та інклюзивних інститутів є важливим шляхом вперед у сприянні економічному розвитку", - пояснює премія.
Хто отримав Нобелівську премію у 2024 році
Премію з фізіології та медицини отримали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційній регуляції генів;
з фізики - учені Джон Хопфілд та Джеффрі Хінтон за роботу над відкриттями та винаходами, які дозволяють машинне навчання за допомогою штучних нейромереж;
з хімії - Девід Бейкер, Деміс Гассабіс та Джон М. Джампер за відкриття у сфері білкових досліджень.
з літератури - південнокорейська письменниця Хан Канг за поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя.
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