Норвегія планує передати Україні додаткові системи ППО NASAMS

Про це йдеться на сайті міністерства оборони Норвегії.

"Уряд пропонує парламенту Норвегії замовити у компанії Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) ще десять пускових установок та чотири центри управління вогнем системи протиповітряної оборони NASAMS", - зазначили у відомстві.

Комплекси NASAMS будуть відправлені на додаток до закупки обладнання, яке вже було передано Україні. Інвестиції сягнуть понад 300 млн євро.

"Норвезька система NASAMs рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки є широкомасштабними та жорстокими, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України", - зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.