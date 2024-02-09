Норвегія планує передати Україні додаткові системи ППО NASAMS
У п’ятницю, 9 грудня, уряд Норвегії запропонував парламенту замовити у виробника більше пускових установок та центрів управління вогнем систем ППО NASAMS, щоб передати їх Україні
Про це йдеться на сайті міністерства оборони Норвегії.
"Уряд пропонує парламенту Норвегії замовити у компанії Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) ще десять пускових установок та чотири центри управління вогнем системи протиповітряної оборони NASAMS", - зазначили у відомстві.
Комплекси NASAMS будуть відправлені на додаток до закупки обладнання, яке вже було передано Україні. Інвестиції сягнуть понад 300 млн євро.
"Норвезька система NASAMs рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки є широкомасштабними та жорстокими, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України", - зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.
- 1 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили безпекові питання, домовилися про активізацію діалогу щодо гарантій безпеки та передачі Україні додаткових систем ППО NASAMS.
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