Норвегія приєдналася до міжнародної коаліції дронів для України
Норвегія доєдналася до міжнародної коаліції дронів для підтримки України і таким чином стала 18-ю країною-членом цієї ініціативи
Про це повідомила пресслужба міноборони Норвегії.
"Норвегія рада приєднатися до міжнародної коаліції безпілотників, очолюваної Латвією і Великою Британією того ж тижня, коли коаліція відзначає свою річницю. Ми будуємо міцний альянс для підтримки України", - йдеться у повідомленні.
Угоду про участь країни у коаліції підписав міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік. Також під час підписання був присутній очільник латвійського міноборони Андріс Спрудс.
Як зазначили на сайті норвезького уряду, участь країни у коаліції розширити фінансові можливості щодо замовлень, виробництва та доставки БПЛА.
Міністр оборони Норвегії наголосив, що Україна має сильну потребу в більшій кількості військового обладнання для захисту від російської агресії. Він зауважив, що безпілотники та безпілотні технології є важливою частиною цього як для захисту критичної інфраструктури, так і для використання на передовій.
- 9 січня міністри оборони Британії та Латвії оголосили, що у межах коаліції дронів Україна отримає від союзників 30 тисяч безпілотників, вартістю близько 54,6 млн доларів.
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