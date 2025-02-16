Норвегія приєдналася до міжнародної коаліції дронів для України

Про це повідомила пресслужба міноборони Норвегії.

"Норвегія рада приєднатися до міжнародної коаліції безпілотників, очолюваної Латвією і Великою Британією того ж тижня, коли коаліція відзначає свою річницю. Ми будуємо міцний альянс для підтримки України", - йдеться у повідомленні.

Угоду про участь країни у коаліції підписав міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік. Також під час підписання був присутній очільник латвійського міноборони Андріс Спрудс.

Norway is happy to join the international drone drone coalition led by ???????? ???????? the same week the coalition marks its one year anniversary.



We are building a strong alliance to support Ukraine ????????@AndrisSpruds @toreosa @rustem_umerov @DefenceU pic.twitter.com/bKjnPSaBqa — Forsvarsdepartement (@Forsvarsdep) February 15, 2025

Як зазначили на сайті норвезького уряду, участь країни у коаліції розширити фінансові можливості щодо замовлень, виробництва та доставки БПЛА.

Міністр оборони Норвегії наголосив, що Україна має сильну потребу в більшій кількості військового обладнання для захисту від російської агресії. Він зауважив, що безпілотники та безпілотні технології є важливою частиною цього як для захисту критичної інфраструктури, так і для використання на передовій.