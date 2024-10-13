Норвегія тимчасово запроваджує контроль на кордоні після підвищення рівня терористичної загрози

Про це інформує Associated Press.

Зазначено, що перевірки проводитимуть до 22 жовтня.

У поліції заявили про "складну картину загрози" й оголошення служби безпеки 8 жовтня про підвищення рівня загрози Норвегії з "помірного" до "високого" - до другого рівня за пʼятибальною шкалою.

Водночас норвезька служба безпеки наголосила на підвищеній загрозі для зокрема єврейських та ізраїльських обʼєктів.

За словами поліції, тимчасовий контроль не стосуватиметься всіх мандрівників, тому затримок на прикордонних переходах не варто очікувати.