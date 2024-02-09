Норвегія заявила про виділення $26 млн агентству ООН в Палестині на тлі зупинки фінансування
У п'ятницю, 9 лютого, Норвегія заявила, що виділить 26 мільйонів доларів агентству ООН у справах палестинських біженців (БАПОР) до кінця року і може збільшити цю суму в разі необхідності
Про це повідомляє Reuters.
У виданні зазначили, що ця заява прозвучала через кілька днів після того, як агентство попередило, що може припинити всю свою діяльність до кінця місяця на тлі зупинки фінансування головними країнами-донорами після звинувачень Ізраїлю у тому, що співробітники БАПОР були причетні до нападу 7 жовтня.
Однак найбільший донор БАПОР - Норвегія - продовжує фінансувати організацію.
Міністерство закордонних справ додало, що ці гроші покривають регулярний щорічний внесок Норвегії до БАПОР, але можливі й додаткові виплати.
"У зв'язку з гуманітарною катастрофою в Газі, протягом року від Норвегії можуть надійти додаткові кошти для БАПОР", - зазначив речник МЗС Норвегії.
За словами очільника МЗС Норвегії, наразі у Газі спостерігається дефіцит усіх предметів першої необхідності, і "люди щодня стикаються із загрозами їхньому життю та безпеці", а БАПОР є основою гуманітарних зусиль в Газі.
Норвегія закликала країни, які призупинили фінансування, розглянути ширші наслідки своїх дій для населення Гази, оскільки БАПОР є основною організацією, що надає допомогу палестинцям.
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У понеділок, 5 лютого, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив про виділення додаткової допомоги палестинському агентству ООН у справах біженців у розмірі 3,5 млн євро.
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