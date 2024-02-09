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Норвегія заявила про виділення $26 млн агентству ООН в Палестині на тлі зупинки фінансування

9 лютого, 2024 п'ятниця
18:06
Світ Норвегія

У п'ятницю, 9 лютого, Норвегія заявила, що виділить 26 мільйонів доларів агентству ООН у справах палестинських біженців (БАПОР) до кінця року і може збільшити цю суму в разі необхідності

Про це повідомляє Reuters.

У виданні зазначили, що ця заява прозвучала через кілька днів після того, як агентство попередило, що може припинити всю свою діяльність до кінця місяця на тлі зупинки фінансування головними країнами-донорами після звинувачень Ізраїлю у тому, що співробітники БАПОР були причетні до нападу 7 жовтня.

Однак найбільший донор БАПОР - Норвегія - продовжує фінансувати організацію.

Міністерство закордонних справ додало, що ці гроші покривають регулярний щорічний внесок Норвегії до БАПОР, але можливі й додаткові виплати.

"У зв'язку з гуманітарною катастрофою в Газі, протягом року від Норвегії можуть надійти додаткові кошти для БАПОР", - зазначив речник МЗС Норвегії.

За словами очільника МЗС Норвегії, наразі у Газі спостерігається дефіцит усіх предметів першої необхідності, і "люди щодня стикаються із загрозами їхньому життю та безпеці", а БАПОР є основою гуманітарних зусиль в Газі.

Норвегія закликала країни, які призупинили фінансування, розглянути ширші наслідки своїх дій для населення Гази, оскільки БАПОР є основною організацією, що надає допомогу палестинцям.

  • У понеділок, 5 лютого, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив про виділення додаткової допомоги палестинському агентству ООН у справах біженців у розмірі 3,5 млн євро.

Теги:
ООН
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Норвегія
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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