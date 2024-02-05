Іспанія виділить додаткові $3,8 млн агенству ООН в Палестині після того, як ключові донори призупинили допомогу
У понеділок, 5 лютого, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив про виділення додаткової допомоги палестинському агентству ООН у справах біженців у розмірі 3,5 млн євро
Про це повідомляє Reuters.
Він наголосив на важливості підтримки агентства ООН в Палестині після того, як ключові донори призупинили фінансування після повідомлення про причетність співробітників БАПОр до нападу на Ізраїль 7 жовтня.
"Ситуація БАПОР є відчайдушною, і існує серйозний ризик того, що його гуманітарна діяльність в Газі буде паралізована протягом декількох тижнів", - звернувся Альбарес до законодавців.
У 2023 році Мадрид виділив 18,5 мільйона євро безпосередньо БАПОР, включаючи 10 мільйонів євро, схвалених у грудні після рішення потроїти допомогу на розвиток і гуманітарну допомогу палестинським територіям.
Окрім цього, у п'ятницю Португалія також оголосила про виділення додаткової допомоги БАПОР у розмірі 1 мільйона євро. За словами міністра закордонних справ Португалії Жоао Кравінью, важливо "не відвертатися від палестинського населення в цей важкий час".
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ООН звільнила кількох співробітників свого агентства у справах палестинських біженців через їхню ймовірну участь в атаці ХАМАС 7 жовтня. США, Канада, Австралія, Британія, Італія, Німеччина, Нідерланди та Швейцарія припинили фінансування агентства.
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У неділю, 28 січня, генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав країни продовжити фінансування головного агентства, що надає допомогу в Газі, після того як кілька його співробітників були звинувачені в участі в нападі ХАМАС на Ізраїль.
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Згодом стало відомо, що досьє ізраїльської розвідки містить звинувачення в тому, що деякі співробітники Близькосхідного агентства ООН брали участь у викраденнях і вбивствах під час рейду 7 жовтня.
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