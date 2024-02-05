Іспанія виділить додаткові $3,8 млн агенству ООН в Палестині після того, як ключові донори призупинили допомогу

Про це повідомляє Reuters.

Він наголосив на важливості підтримки агентства ООН в Палестині після того, як ключові донори призупинили фінансування після повідомлення про причетність співробітників БАПОр до нападу на Ізраїль 7 жовтня.

"Ситуація БАПОР є відчайдушною, і існує серйозний ризик того, що його гуманітарна діяльність в Газі буде паралізована протягом декількох тижнів", - звернувся Альбарес до законодавців.

У 2023 році Мадрид виділив 18,5 мільйона євро безпосередньо БАПОР, включаючи 10 мільйонів євро, схвалених у грудні після рішення потроїти допомогу на розвиток і гуманітарну допомогу палестинським територіям.

Окрім цього, у п'ятницю Португалія також оголосила про виділення додаткової допомоги БАПОР у розмірі 1 мільйона євро. За словами міністра закордонних справ Португалії Жоао Кравінью, важливо "не відвертатися від палестинського населення в цей важкий час".