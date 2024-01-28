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В ООН закликали країн-донорів відновити фінансування свого агентства в Палестині

28 січня, 2024 неділя
11:32
Світ Антоніу Гутерріш

У неділю, 28 січня, Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав країни продовжити фінансування головного агентства, що надає допомогу в Газі, після того, як кілька його співробітників були звинувачені в участі в нападі ХАМАС на Ізраїль

Про це повідомляє Associated Press.

Антоніу Гутерріш попередив, що агентство ООН у справах палестинських біженців, відоме як БАПОР, буде змушене скоротити допомогу більш ніж 2 мільйонам палестинців вже в лютому. За його словами, прибережний анклав перебуває у важкій гуманітарній кризі, а чверть населення перебуває на межі голоду.

"Огидні дії цих співробітників повинні мати наслідки, - наголосив Гутерріш. - Але десятки тисяч чоловіків і жінок, які працюють на БАПОР, багато з яких перебувають у найнебезпечніших для гуманітарних працівників ситуаціях, не повинні бути покарані. Нагальні потреби зневіреного населення, якому вони служать, повинні бути задоволені".

Він зазначив, що з 12 співробітників, звинувачених в участі в нападі, дев'ять були негайно звільнені, один був визнаний загиблим, а "особи двох інших з'ясовуються". Він сказав, що всі будуть притягнуті до відповідальності, в тому числі через кримінальне переслідування.

У виданні зазначили, що наразі у Газі працює 13 тисяч співробітників БАПОР, майже всі вони - палестинці. Агентство надає базові послуги, від медичної допомоги до освіти, палестинським сім'ям. Під час війни організація розширила свою діяльність, організувавши притулки для сотень тисяч нових переселенців.

Керівник БАПОР Філіп Лаццаріні заявив, що понад 2 мільйони з 2,3 мільйона людей на цій території залежать від нього в питаннях "простого виживання", включаючи їжу і притулок, попередивши, що ця лінія життя може "зруйнуватися будь-якої миті".

  • ООН звільнила кількох співробітників свого агентства у справах палестинських біженців через їхню ймовірну участь в атаці ХАМАС 7 жовтня. США, Канада, Австралія, Британія, Італія, Німеччина, Нідерланди та Швейцарія призупинили фінансування агентства.

Теги:
ООН
Генсек ООН
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Антоніу Гутерріш
Війна в Ізраїлі
Хамас
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