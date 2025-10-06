Нова прем'єрка Литви здійснила перший закордонний візит до України та зустрілася із Зеленським

Про це Зеленський повідомив у telegram.

"Провів зустріч з Інгою Ругінене. Це її перший закордонний візит, і дуже цінно, що саме до України. Справжній знак підтримки", - написав Зеленський.

За його словами із прем'єркою Литви вони обговорили подальшу оборонну допомогу, спільне виробництво зброї та інвестиції в український ОПК. Окремою темою стала енергетика.

"Попереду зима, і Росія лише нарощує повітряний терор, удари проти наших міст. Тому посилення нашої протиповітряної оборони є пріоритетним питанням. Обговорили й участь Литви у відбудові України та допомогу в будівництві укриттів у школах і дитячих садках", - розповів Зеленський.

Він також назвав важливою готовність Литви зробити внесок в ініціативу PURL і приєднатися до програми SAFE.