Нова прем'єрка Литви здійснила перший закордонний візит до України та зустрілася із Зеленським
У понеділок, 6 жовтня, прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене під час першого закордонного візиту на посаді зустрілася у Києві з президентом України Володимиром Зеленським
Про це Зеленський повідомив у telegram.
"Провів зустріч з Інгою Ругінене. Це її перший закордонний візит, і дуже цінно, що саме до України. Справжній знак підтримки", - написав Зеленський.
За його словами із прем'єркою Литви вони обговорили подальшу оборонну допомогу, спільне виробництво зброї та інвестиції в український ОПК. Окремою темою стала енергетика.
"Попереду зима, і Росія лише нарощує повітряний терор, удари проти наших міст. Тому посилення нашої протиповітряної оборони є пріоритетним питанням. Обговорили й участь Литви у відбудові України та допомогу в будівництві укриттів у школах і дитячих садках", - розповів Зеленський.
Він також назвав важливою готовність Литви зробити внесок в ініціативу PURL і приєднатися до програми SAFE.
- 6 жовтня Інгріда Ругінене заявила, що санкції Литви проти Росії та Білорусі залишатимуться чинними, доки не буде відновлено територіальну цілісність України та не буде відшкодовано завдані війною збитки.
