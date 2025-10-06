Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Нова прем'єрка Литви здійснила перший закордонний візит до України та зустрілася із Зеленським

Нова прем'єрка Литви здійснила перший закордонний візит до України та зустрілася із Зеленським

Дмитро Марценишин
6 жовтня, 2025 понедiлок
19:52
Світ Володимир Зеленський та Інга Ругінене

У понеділок, 6 жовтня, прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене під час першого закордонного візиту на посаді зустрілася у Києві з президентом України Володимиром Зеленським

Зміст

Про це Зеленський повідомив у telegram

"Провів зустріч з Інгою Ругінене. Це її перший закордонний візит, і дуже цінно, що саме до України. Справжній знак підтримки", - написав Зеленський. 

За його словами із прем'єркою Литви вони обговорили подальшу оборонну допомогу, спільне виробництво зброї та інвестиції в український ОПК. Окремою темою стала енергетика. 

"Попереду зима, і Росія лише нарощує повітряний терор, удари проти наших міст. Тому посилення нашої протиповітряної оборони є пріоритетним питанням. Обговорили й участь Литви у відбудові України та допомогу в будівництві укриттів у школах і дитячих садках", - розповів Зеленський. 

Він також назвав важливою готовність Литви зробити внесок в ініціативу PURL і приєднатися до програми SAFE.  

  • 6 жовтня Інгріда Ругінене заявила, що санкції Литви проти Росії та Білорусі залишатимуться чинними, доки не буде відновлено територіальну цілісність України та не буде відшкодовано завдані війною збитки. 

 

Теги:
Новини
Володимир Зеленський
ППО
Литва
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
Енергетика
21:12
Ізраїль депортував Ґрету Тунберґ і понад 170 активістів, що намагались прорвати блокаду Гази
21:03
Ексклюзив
Олексій Кучеренко
В Україні можуть бути обмеження в подачі газу, але населення це не торкнеться, - нардеп Кучеренко
20:58
Володимир Зеленський
"Дав чіткі завдання щодо електрики та газу": Зеленський провів енергетичну Ставку
20:53
Ексклюзив
Андрій Іллєнко
Дехто не зовсім правильно розуміє, що таке перемога, - офіцер Іллєнко
20:50
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
"Щоб захиститися від російських безпілотників, ми повинні навчитися в українців", - єврокомісар з оборони Кубілюс
20:38
Українські оборонні компанії запустять виробництво на території Данії
20:07
Ексклюзив
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Корупція та майнінг": експерт з енергетики Омельченко пояснив, навіщо Лукашенку друга АЕС у Білорусі
20:01
Ексклюзив
Нобелівська премія
Інтрига зберігається: Огризко припустив, чи отримає Трамп Нобелівську премію миру
20:01
OPINION
У митрополії МПвУ почалася "пєрєстройка"?
19:46
Ексклюзив
Тарас Загородній
Заявою про супутники ми нагадуємо США, що війна з Китаєм уже йде, - політтехнолог Загородній
19:19
Дік Схооф та Володимир Зеленський
"Залишилось не так багато партнерів, які ставляться скептично до використання заморожених активів РФ", - Зеленський
19:12
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, презентація Плану дій уряду
Уряд підтримав зміни до держбюджету-2025: на оборону додатково спрямують 324,7 млрд грн
18:59
Іллінойс і Чикаго подали позов проти адміністрації Трампа через розгортання Нацгвардії
18:46
Литва прапор
Литва не скасовуватиме санкції проти РФ, доки не буде відновлено територіальну цілісність України, — прем'єрка Ругінене
18:39
Дік Схооф та Володимир Зеленський
"Застосовували не тільки дрони": Зеленський уникнув прямої відповіді на запитання про удари ракетами "Фламінго" по РФ
18:22
Ексклюзив
Володимир Огризко
Це не роки, а місяці: Огризко про стратегію тиску на Путіна
18:07
"Ворог знищив дві трансформаторні підстанції": Терехов попередив, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за роки війни
18:05
Ексклюзив
підтримка ХАМАС
ХАМАС "підкорегував" арабським країнам плани налагодження стосунків з Ізраїлем, - політолог-міжнародник Алі
18:03
OPINION
Росіяни не хочуть програвати війну за мізки
18:01
Інтерв’ю
Тетяна Переверзєва
"Донеччина – цікава, унікальна, але часто недосліджена". Розмова про збереження Авдіївських традицій, "Пласт" на Сході й нове покоління лідерів 
17:54
Обстріл Куп'янська 19 квітня
У пріоритеті — знищення ворога в його тилах, — речниця 14 ОМБр про Куп'янський напрямок
17:54
Під виглядом військових збирали допомогу для фронту, а потім продавали: у Запоріжжі затримували подружжя та їхніх двох друзів
17:32
Огляд
Нобель з медицини
Допоможе у лікуванні автоімунних захворювань і раку: Нобелівську премію з медицини отримали науковці за відкриття клітин, які контролюють роботу імунної системи
17:20
Ексклюзив
Бундестаг
Критичне для збереження підтримки у Німеччині - демонструвати ефективне використання допомоги, - докторка політекономії
17:17
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:07
на фото Володимир Зеленський
Чи завадить шатдаун у США поставкам зброї до України: відповідь Зеленського
17:00
пологовий будинок загорівся у Сумах
У Сумах унаслідок російського удару загорівся пологовий будинок
16:56
дрон
Українські прикордонники дронами відбили ворожий штурм Костянтинівки
16:46
Тім Кук може залишити посаду гендиректора Apple, а його місце займе Джон Тернус, - Bloomberg
16:34
Володимир Зеленський
Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без, — Зеленський
16:24
Ексклюзив
генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Очільник МАГАТЕ Гроссі працює на Росію, - експерт з енергетики Омельченко
16:20
Від початку доби на фронті відбулось 113 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку
16:04
OPINION
Стратегія Навальної: "Ми не винні"
15:48
Батько Вікторії Рощиної звернувся до ОП з проханням присвоїти їй звання Героя України
15:00
Записував голос українського народу та надихнув Івасюка на "Червону руту": минає 99 річниця від смерті етнографа Володимира Гнатюка
14:06
OPINION
Війна на виснаження. 2025 - ?
13:31
Ексклюзив
крилата ракета "Фламінго"
"Фламінго" не єдина ракета, яка застосовується по РФ на відстань понад 1000 км, - нардеп Чернєв
13:30
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Кремль урізає фінансування "відбудови" тимчасово окупованих територій
13:21
Роберт Фіцо
Метою словацького уряду не є поразка Росії, - Фіцо
13:05
СБУ викрила в ЄС 16-річного агента РФ, який вербував підлітків для організації терактів в Україні
