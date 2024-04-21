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Головна Світ Новий пакет допомоги Україні сприятиме безпеці США, - голова Пентагону

Новий пакет допомоги Україні сприятиме безпеці США, - голова Пентагону

21 квітня, 2024 неділя
08:25
Світ Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін привітав схвалення Палатою представників США законопроєкту про допомогу Україні на $61 млрд і зазначив, що він сприятиме безпеці самої Америки

Про це йдеться в його заяві на сайті Пентагону.

"Я вітаю ухвалення важливого додаткового фінансування потреб національної безпеки, яке допоможе міноборони підтримувати Україну та Ізраїль, зміцнювати безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні та зберігати міць наших союзників і партнерів у всьому світі",- сказав Остін.

Він зазначив, що законодавча ініціатива також є важливою інвестицією в майбутнє Штатів, оскільки забезпечує близько $50 млрд для оборонно-промислової бази США у понад 30 штатах.

"Цей закон зробить Америку більш безпечною та збереже життя. Ми знову побачили, що негаразди нашого часу лише загострюються без потужного й стійкого керівництва США",- наголосив Остін.

Очільник Пентагону також підкреслив, що світ продовжує спостерігати, і на карту поставлені життя людей, а також національна безпека США в довгостроковій перспективі.

"Ми ніколи не маємо давати жодної причини нашим друзям, нашим суперникам або нашим ворогам сумніватися в рішучості Америки", - заявив американський міністр оборони.

  • Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
Теги:
Пентагон
Війна з Росією
США
Ллойд Остін
допомога Україні
допомога США Україні
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