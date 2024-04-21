Новий пакет допомоги Україні сприятиме безпеці США, - голова Пентагону
Міністр оборони США Ллойд Остін привітав схвалення Палатою представників США законопроєкту про допомогу Україні на $61 млрд і зазначив, що він сприятиме безпеці самої Америки
Про це йдеться в його заяві на сайті Пентагону.
"Я вітаю ухвалення важливого додаткового фінансування потреб національної безпеки, яке допоможе міноборони підтримувати Україну та Ізраїль, зміцнювати безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні та зберігати міць наших союзників і партнерів у всьому світі",- сказав Остін.
Він зазначив, що законодавча ініціатива також є важливою інвестицією в майбутнє Штатів, оскільки забезпечує близько $50 млрд для оборонно-промислової бази США у понад 30 штатах.
"Цей закон зробить Америку більш безпечною та збереже життя. Ми знову побачили, що негаразди нашого часу лише загострюються без потужного й стійкого керівництва США",- наголосив Остін.
Очільник Пентагону також підкреслив, що світ продовжує спостерігати, і на карту поставлені життя людей, а також національна безпека США в довгостроковій перспективі.
"Ми ніколи не маємо давати жодної причини нашим друзям, нашим суперникам або нашим ворогам сумніватися в рішучості Америки", - заявив американський міністр оборони.
- Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.55 Купівля 39.55Продаж 40.08
- EUR Купівля 42.28Продаж 43.04
- Актуальне
- Важливе