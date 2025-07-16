Новий посол України має довести, що він корисний американцям, і бути гарним комунікатором, - дипломат Шамшур

Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур.

"Те, що потрібен новий посол, - зрозуміло. І по термінах, і того, що чинний посол з адміністрацією Трампа працювати не може, принаймні американці про це сказали. Очевидно, що треба знайти людину, яка зможе працювати з нинішньою адміністрацією і Трампом. Для цього важливо, щоб це була людина, яка сприймається ними", - заявив він.

Шамшур додав, що зараз видно порушення процедури.

"Спочатку має бути згода американської сторони, і тільки тоді видається указ та публічно озвучується ця кандидатура. Зараз ми бачимо, що розглядається кандидатура Умєрова, можна уявити, що вона обговорювалась під час розмов двох президентів. Але це відступ від звичайної процедури. Також я сьогодні почув, що є аргумент, що Умєров сильний у переговорах. Якщо є думка, що посол - це лише про переговори, вони не є основною функцією посла", - сказав дипломат.

Він зауважив, що, якщо брати американський трек, треба розуміти, що багато питань американці вирішують через своє посольство в Києві.

"Тому новий посол має довести, що він цікавий і корисний американцям для спілкування з Києвом і вирішення проблем. Головне, як на мене, - цей посол за нинішніх умов має бути гарним комунікатором. Він має вміти комунікувати і з політиками, і з інтелектуалами, і з пересічними американцями і для кожної з цих верств знаходити аргументацію", - підсумував Шамшур.