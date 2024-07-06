Новий прем’єр Британії запевнив Україну в непохитній підтримці

Про це він написав у соцмережі Х.

"Боротьба України з російською агресією, яка триває, має значення для всіх нас. Підтримка Великої Британії залишається непохитною", - йдеться у повідомленні.

Стармер також додав, що з нетерпінням чекає скорої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.