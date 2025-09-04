Обіймашки на ШОСі Путіну нічого не дали, - політтехнолог Загородній

Таку думку висловив політтехнолог, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній в етері Еспресо.

"Поки Путін буде при владі, він буде воювати, намагатися воювати. Тому що ресурсів все ж таки і можливостей стає особливо для фінансування цивільної частини російської економіки стає все менше. Обіймашки на ШОСі нічого не означають для Путіна, тому що нічого Китай йому не дав. Фактично те, що він просив. Ну, крім дозволу експортувати північних оленів, не думаю, що це дуже тішить Путіна. Грошей не дають, для фінансування дефіциту бюджету, який в вісім разів виріс у порівнянні з їхніми планами. Якось інших послаблень з боку Китаю немає. Для того, щоб Путін вже відстав, йому там якісь порерц писали під виглядом невідомого меморандуму. До речі, китайці ще ніяк не прокоментували щодо будівництва "Сили Сибіру". Папірець в стилі "Дєнєг нєт, но ви дєржитєсь". Тому що коли Газпром починає розповідати про якусь угоду, немає ніякої угоди. Китай не проти будівництва цього газогону, але за рахунок росіян. Як вони це будуть робити, взагалі невідомо, тому що грошей немає. Як з обладнанням будуть вирішувати це питання. Так що там дуже багато інших питань", - сказав він.

Тарас Загородній зауважив, що російський диктатор Володимир Путін у питанні російсько-української війни стоятиме на своєму, поки він при владі.

"Але поки Путін буде при владі, він буде стояти на своїй позиції. У нього дві фундаментальних позиції, які він публічно озвучив. Це те, що було 14 червня 24-го року. І те, що вони називаються Стамбульськими угодами, хоча ніяких угод не було. Це був просто перелік побажань росіян, але він особисто, знову-таки, він особисто з цими аркушами паперу, які вони там собі в Кремлі намалювали. Він особисто виступав. І це означає, що вони не будуть відступати від цієї лінії, поки знову-таки Путін буде при владі. Так що ніяких розмов про те, що Путін на щось погодиться, окрім того, що він оголосив до цього, я вважаю, зайвими", - додав політтехлолог.