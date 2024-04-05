Обмеження проти РФ: Латвія впроваджує фінансові інструменти для боротьби з обходом санкцій

Про це повідомляє Bloomberg.

Інформаційне агентство зазначає, що країнам Балтії важко контролювати торговельні потоки з держав ЄС до Центральної Азії, й товари зрештою потрапляють до РФ.

Відтепер цим займатиметься підрозділ фінансової розвідки Латвії, який контролюватиме потоки торгівлі, а саме: заморожуватиме активи, які належать особам, які потрапили під санкції, створюватиме пули санкційних даних, оприлюднюватиме списки заморожених активів, а також вестиме загальнодоступну пошукову систему організацій та осіб, на яких поширюються обмеження Євросоюзу.

Відомо, що підрозділ отримав нові інструменти після чисельних фінансових скандалів, зокрема щодо закриття другого найбільшого банку Латвії, який у 2018 році міністерство фінансів США звинуватило у відмиванні коштів.

За словами заступника директора підрозділу фінансової розвідки Пауліса Ілєнковса, розслідування головним чином спрямовані на тих, хто відповідає за перевезення товарів за межами Латвії.

"Більшість кримінальних проваджень, порушених нашою податковою і митною поліцією, спрямовані не проти латвійських компаній, а проти інших компаній, зареєстрованих в ЄС, які використовують Латвію як транзитну країну", – сказав він.

Bloomberg зазначає, що країни Балтії "посідають одне з найбільш чутливих місць в ЄС" щодо обходу санкції проти РФ, оскільки порти, залізничне й автомобільне сполучення роблять територію держав природним місцем зупинки товарів, які намагаються транспортувати до Росії.