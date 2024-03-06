Латвійський уряд оприлюднив список забороненої для імпорту агропродукції з РФ та Білорусі

Про це йдеться у заяві на сайті уряду Латвії.

"Відповідно до змін до закону "Про сільське господарство та розвиток сільських територій», які були анонсовані Президентом 23 лютого 2024 року та набудуть чинності 8 березня 2024 року, у вівторок, 5 березня, уряд затвердив підготовлені постанови Кабміну. Міністерством сільського господарства, встановивши заборону на ввезення в Латвію сільськогосподарської та кормової продукції з Росії та Білорусі, а також з інших третіх країн, якщо відповідна продукція має російське або білоруське походження", - йдеться у повідомленні.

Заборона на імпорт поширюється на:

для всіх овочів

для всіх фруктів, ягід і горіхів

для всіх зернових

кормову сировину та готові корми

Міністерство внутрішніх справ також представило уряду інформативний звіт про імпорт російської сільськогосподарської та харчової продукції до ЄС, особливо до Латвії. В інформаційному звіті МВС повідомляє про вжиті заходи та заохочує реалізацію заходів, у тому числі на рівні ЄС, щодо припинення імпорту з Росії.

Там також є аналіз зростання імпорту зерна російського походження не лише в Латвію та ЄС, а й у всьому світі, а також вантажообігу зерна російського походження та іншої сільськогосподарської продукції в портах Латвії. , у залізничному транспорті, а також про можливий вплив на національну економіку зерна російського походження та заборону транзиту іншої сільськогосподарської продукції.