ОБСЄ шукає новий підхід до врегулювання придністровського конфлікту

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що 12 квітня Єн Борг зустрівся з представниками проєвропейського уряду Молдови та самозваним президентом Придністров’я. Обидві сторони погодилися, що ОБСЄ може відігравати визначну роль у посередництві у врегулюванні конфлікту.

За словами Борга, він "знову підтвердив тверду прихильність працювати над мирним, всеосяжним і тривалим врегулюванням", яке б поважало пострадянські кордони Молдови та забезпечувало "особливий статус для Придністров’я".

Віцепрем’єр-міністр, відповідальний за відносини з невизнаним Придністров'ям Олег Серебрян заявив, що всі підходи до врегулювання конфлікту застаріли: "У той же час всі підходи до врегулювання в Придністров'ї застаріли. Акценти змінилися. Зараз важливий не формат, а зміст. Роль ОБСЄ зараз важливіша, ніж раніше".

Переговорний форум "5+2", який існував з 2005 року, включаючи обидві сторони, а також Росію, Україну, Європейський Союз, Сполучені Штати та ОБСЄ, більше не працює, оскільки контакти України з Москвою неможливі через її війну.