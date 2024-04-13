ОБСЄ шукає новий підхід до врегулювання придністровського конфлікту
Чинний глава Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Єн Борг пообіцяв працювати над врегулювання придністровського конфлікту. Проте підходи до цього застаріли
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що 12 квітня Єн Борг зустрівся з представниками проєвропейського уряду Молдови та самозваним президентом Придністров’я. Обидві сторони погодилися, що ОБСЄ може відігравати визначну роль у посередництві у врегулюванні конфлікту.
За словами Борга, він "знову підтвердив тверду прихильність працювати над мирним, всеосяжним і тривалим врегулюванням", яке б поважало пострадянські кордони Молдови та забезпечувало "особливий статус для Придністров’я".
Віцепрем’єр-міністр, відповідальний за відносини з невизнаним Придністров'ям Олег Серебрян заявив, що всі підходи до врегулювання конфлікту застаріли: "У той же час всі підходи до врегулювання в Придністров'ї застаріли. Акценти змінилися. Зараз важливий не формат, а зміст. Роль ОБСЄ зараз важливіша, ніж раніше".
Переговорний форум "5+2", який існував з 2005 року, включаючи обидві сторони, а також Росію, Україну, Європейський Союз, Сполучені Штати та ОБСЄ, більше не працює, оскільки контакти України з Москвою неможливі через її війну.
- Голова ЄС у Молдові Яніс Мажейкс заявив, що країна може вступити до Євросоюзу без невизнаного Придністров’я, але "це не кращий варіант".
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