Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Брюссель розглядає можливість вступу Молдови до Євросоюзу без Придністров'я, - голова представництва ЄС в Кишиневі
Ексклюзив

Брюссель розглядає можливість вступу Молдови до Євросоюзу без Придністров'я, - голова представництва ЄС в Кишиневі

10 квітня, 2024 середа
17:51
Світ Молдова

Голова ЄС у Молдові Яніс Мажейкс заявив, що країна може вступити до Євросоюзу без невизнаного Придністров’я, але "це не кращий варіант"

Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.

"Ми маємо одного партнера для переговорів - і це уряд у Кишиневі. І ми працюємо із Республікою Молдова у межах її міжнародно визнаних кордонів. І це стартова точка усього", - сказав Мажейкс.

Та наголосив, що Брюссель надає перевагу вступу Молдови разом із Придністров’ям, та не хоче "аби країна стала заручницею політичного врегулювання".

"Ми надаємо перевагу тому, щоб Республіка Молдова приєдналася до ЄС разом із реінтегрованим Придністров‘ям. Але водночас ми не хочемо, аби країна стала заручницею політичного врегулювання. Тому що вона не повинна нести відповідальність за те, на що не може вплинути", - наголосив дипломат.

Тож він не виключає "поступовий" вступ до ЄС, хоч і вважає це "не кращим варіантом".

"Не можна виключати, що спочатку першим приєднається Правобережжя, територія, яка контролюється конституційною владою. А потім приєднався б лівий берег, але це не кращий варіант для нас", - сказав Мазейк.

Готовність Гагаузії до вступу в ЄС

Також Яніс Мажейкс зазначив, що в Брюсселі очікують найближчими роками побачити більше ясності щодо готовності та зацікавленості "влади" Придністров’я стосовно вступу: "Тому що тоді з’являться деталі переговорів по Гагаузії. Ми справді співпрацюємо з усіма частинами Республіки Молдова".

За словами дипломата, зокрема у взаємодії з башканом (головою) Гагаузії є труднощі.

"Для нас неможливо спілкуватися з кимось, хто чітко не заявив, що дистанціюється від людини, яка була засуджена в Республіці Молдова за крадіжку 1 млрд, Іланом Шором", - сказав він.

Крім того представник ЄС зазначив, що Гагаузія регулярно взаємодіє із російським диктатором Путіним. 

"Отже у Гагаузії ми продовжуємо наші проєкти з муніципалітетами, з незалежними ЗМІ, з місцевим бізнесом, щоб люди могли побачити переваги Європейського Союзу", - сказав посол.

Хто такі гагаузи й що відомо про Євгенію Гуцул

Гагаузи - християнізовані тюрки, які мешкають на півдні Молдови. Сповідують православ'я.

Як і невизнана "Придністровська молдавська республіка" ("ПМР"), Гагаузька автономія безпосередньо межує з Одеською областю України.

Мапа Молдови

За підтримки РФ Євгенія Гуцул в травні 2023 року перемогла на виборах башкана Гагаузії. Тоді їй було 36 років, зараз - 37.

Гуцул балотувалася від партії "Шор" скандального олігарха Ілана Шора, близького друга речника Кремля Дмитра Пєскова.

Читайте такожХто такий молдовський олігарх Шор: від крадіжки $1 млрд до головної політичної надії Кремля

Після обрання на посаду політикиня прибула до Росії й відкрито зустрілася з Путіним.

За оцінкою правоохоронців Молдови, через партію "Шор" йшли російські гроші на дестабілізацію ситуацію в країні, повалення прозахідної влади й втягування молдаван у війну на боці РФ. За сприяння керівництва і спецслужб України реалізації даного сценарію вдалося завадити.

Ілан Шор перебуває у розшуку.

Партію "Шор" наразі визнано у Молдові неконституційною.

2 квітня Євгенію Гуцул протягом 4 годин допитували в Антикорупційній прокуратурі Молдови відносно її зв'язків з даною наразі забороненою політсилою.

Теги:
Росія
ЄС
Молдова
Володимир Путін
Вступ в ЄС
Придністров'я
Читайте також:
Дональд Трамп
9 квітня, 2024 вiвторок
Жодна людина не є вищою за закон, - спецпрокурор закликав Верховний суд США позбавити Трампа недоторканності
Крістіан Шевченко та Андрій Шевченко
9 квітня, 2024 вiвторок
Тренер збірної України дав несподівану характеристику сину Шевченка
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
9 квітня, 2024 вiвторок
Депутат облради Лишенко заявив, що росіянам вдалося прорватися в Роботине. У 65-й ОМБр прокоментували
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.88
    Купівля 38.88
    Продаж 39.36
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 квітня
18:08
військовий квиток, мобілізація
Законопроєкт про демобілізацію розроблятимуть протягом 8 місяців, – Міноборони
18:08
OPINION
Віктор Шлінчак
Американська допомога Україні. Вузьке вікно можливостей
18:02
На фото: Сергій Танчинець, лідер гурту "Без обмежень"
"Було б не цікаво": Танчинець з "Без обмежень" зізнався, що вживає алкоголь перед виходом на сцену
17:58
Окупанти в Маріуполі
Росія розпочинає мобілізацію у Маріуполі, - Андрющенко
17:56
Ексклюзив
верховна рада
"Без монобільшості прийняти неможливо": нардеп Синютка заявив, що "слуги" покинули залу ВРУ перед голосування за поправки до законопроєкту про мобілізацію
17:47
Kyivstar, Київстар
В Україні з'явиться альтернатива супутниковому інтернету Starlink
17:38
Френк Воррен та Тайсон Ф'юрі
Стає як плаксива дитина: промоутер Ф'юрі знайшов ахіллесову п’яту Усика
17:22
На фото: Рене Зеллвегер у ролі Бріджит Джонс
Рене Зеллвегер повернеться до головної ролі в новому фільмі про Бріджит Джонс
17:22
Швейцарія
Швейцарія назвала дати й місце проведення Глобального саміту миру
17:02
OPINION
Олександр Чижевський
Ілля Вітюк — ключова фігура в тиску на НСАУ: розкриття корупційних схем
17:00
Огляд
переселенці
Зміни умов для українців за кордоном: що потрібно знати про тимчасовий захист у 2024 році
16:59
На фото: концерт Океан Ельзи
"Океан Ельзи" скасував усі концерти на 2024 рік
16:58
МАГАТЕ
МАГАТЕ проведе позачергове засідання стосовно безпеки на окупованій ЗАЕС
16:56
Окупанти, кримінал, росіяни
Школярам на ТОТ роздаватимуть зошити з зображеннями російських окупантів, - очільниця Бердянської МВА
16:54
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:48
"Українська влада продала Одещину та Миколаївщину іноземцям": Росія запустила дезінформаційну кампанію
16:39
СБУ затримала депутата ОПЗЖ, який допомагав росіянам фіксувати позиції ЗСУ на Донеччині
16:27
Володимир Зеленський
"Україна не просить надто багато": Зеленський назвав потреби ЗСУ для перемоги
16:21
Жінки в армії
ЦПД заявив, що питання мобілізації жінок в Україні не розглядають
16:21
Новини компаній
У Києві проведуть дегустацію вин із топових крафтових виноробень України
16:13
На фото: переклад книги Станіслава Асєєва "Світлий шлях: історія одного концтабору".
Переклади творів Асєєва та Жадана номінували на літературну премію PEN America
16:12
Двом російським військовим, які під час окупації Бучі вбивали цивільних, оголосили підозру
16:07
дія впо
В Україні збільшили термін компенсації за працевлаштування ВПО та створили програму для переселенців з інвалідністю
16:05
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Мобілізація з фокусами? Як Зе-влада налаштовує проти себе армію та суспільство
15:51
Оновлено
Удар РФ по Липцях Харківського району, 10.04.24
РФ атакувала Харківщину: у Липцях серед трьох загиблих є дитина, у Вовчанську поранено чоловіка і зруйновано поліклініку
15:44
ЛНР
Росіяни в "ЛНР" передаватимуть у "держвласність" покинуті оселі українців, - Спротив
15:27
військовий квиток, мобілізація
Рада ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених
15:26
Ексклюзив
Карта. Бахмут_0904
Російських військ у Часовому Яру та околицях немає, - речник угруповання військ "Хортиця" Волошин
15:26
Петро Порошенко
Порошенко закликав повернути норми про демобілізацію та грошові доплати військовим на фронті
15:15
військові кораблі РФ
Російський Чорноморський флот розмістив усі вагомі бойові одиниці в Новоросійську, - ВМС
15:06
На фото: Сильвестр Сталлоне
Сильвестра Сталлоне звинуватили у створенні "токсичної атмосфери" на зйомках серіалу "Король Талси"
14:54
Верховна Рада
Затримання до 3 діб і величезні штрафи: ВР підтримала за оcнову законопроєкт про ухилення від мобілізації 
14:49
Швейцарія
Швейцарія виділить близько €5 млрд на відновлення України
14:36
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
14:35
Німеччина
Артснаряди, дрони, гвинтівки: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
14:09
прикордонник з дроном
Мінімізувати "дружній вогонь": Україна впроваджуватиме технологію UA DroneID, яка підвищує ефективність безпілотників
14:03
OPINION
Володимир Горбач
Бронь для цирків? А де пріоритети?..
13:52
СБУ затримала ділків, які намагалися поштою відправити за кордон приціли бойових літаків
13:45
Михайло Фрідман
Суд ЄС ухвалив зняти санкції з російських олігархів Авена і Фрідмана
13:24
відключення електроенергії
Через обстріли РФ аварійно знеструмлювалися споживачі на Херсонщині та Миколаївщині: ситуація в енергосистемі станом на 10 квітня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV