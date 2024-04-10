Брюссель розглядає можливість вступу Молдови до Євросоюзу без Придністров'я, - голова представництва ЄС в Кишиневі

Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.

"Ми маємо одного партнера для переговорів - і це уряд у Кишиневі. І ми працюємо із Республікою Молдова у межах її міжнародно визнаних кордонів. І це стартова точка усього", - сказав Мажейкс.

Та наголосив, що Брюссель надає перевагу вступу Молдови разом із Придністров’ям, та не хоче "аби країна стала заручницею політичного врегулювання".

"Ми надаємо перевагу тому, щоб Республіка Молдова приєдналася до ЄС разом із реінтегрованим Придністров‘ям. Але водночас ми не хочемо, аби країна стала заручницею політичного врегулювання. Тому що вона не повинна нести відповідальність за те, на що не може вплинути", - наголосив дипломат.

Тож він не виключає "поступовий" вступ до ЄС, хоч і вважає це "не кращим варіантом".

"Не можна виключати, що спочатку першим приєднається Правобережжя, територія, яка контролюється конституційною владою. А потім приєднався б лівий берег, але це не кращий варіант для нас", - сказав Мазейк.

Готовність Гагаузії до вступу в ЄС

Також Яніс Мажейкс зазначив, що в Брюсселі очікують найближчими роками побачити більше ясності щодо готовності та зацікавленості "влади" Придністров’я стосовно вступу: "Тому що тоді з’являться деталі переговорів по Гагаузії. Ми справді співпрацюємо з усіма частинами Республіки Молдова".

За словами дипломата, зокрема у взаємодії з башканом (головою) Гагаузії є труднощі.

"Для нас неможливо спілкуватися з кимось, хто чітко не заявив, що дистанціюється від людини, яка була засуджена в Республіці Молдова за крадіжку 1 млрд, Іланом Шором", - сказав він.

Крім того представник ЄС зазначив, що Гагаузія регулярно взаємодіє із російським диктатором Путіним.

"Отже у Гагаузії ми продовжуємо наші проєкти з муніципалітетами, з незалежними ЗМІ, з місцевим бізнесом, щоб люди могли побачити переваги Європейського Союзу", - сказав посол.

Хто такі гагаузи й що відомо про Євгенію Гуцул

Гагаузи - християнізовані тюрки, які мешкають на півдні Молдови. Сповідують православ'я.

Як і невизнана "Придністровська молдавська республіка" ("ПМР"), Гагаузька автономія безпосередньо межує з Одеською областю України.

За підтримки РФ Євгенія Гуцул в травні 2023 року перемогла на виборах башкана Гагаузії. Тоді їй було 36 років, зараз - 37.

Гуцул балотувалася від партії "Шор" скандального олігарха Ілана Шора, близького друга речника Кремля Дмитра Пєскова.

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Після обрання на посаду політикиня прибула до Росії й відкрито зустрілася з Путіним.

За оцінкою правоохоронців Молдови, через партію "Шор" йшли російські гроші на дестабілізацію ситуацію в країні, повалення прозахідної влади й втягування молдаван у війну на боці РФ. За сприяння керівництва і спецслужб України реалізації даного сценарію вдалося завадити.

Ілан Шор перебуває у розшуку.

Партію "Шор" наразі визнано у Молдові неконституційною.

2 квітня Євгенію Гуцул протягом 4 годин допитували в Антикорупційній прокуратурі Молдови відносно її зв'язків з даною наразі забороненою політсилою.