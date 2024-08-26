Очільник МАГАТЕ Гроссі заявив, що 27 серпня відвідає Курську АЕС
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у вівторок, 27 серпня, приїде із візитом до Курської атомної електростанції
Про це йдеться у відповідній заяві на сайті МАГАТЕ.
"Безпека всіх атомних електростанцій є центральним та фундаментальним питанням для МАГАТЕ", - заявив Гроссі.
За його словами, він стежив за розвитком подій у Курській області, зокрема, біля АЕС. Гроссі наголосив, що безпека ядерних об’єктів за жодних обставин не повинні бути під загрозою.
"Важливо, щоб завтра, коли я прибуду на станцію, я особисто побачив ситуацію й обговорив можливості подальших дій, які можуть знадобитися для оцінки умов ядерної безпеки та захищеності на АЕС", - додав гендиректор.
- Раніше Гроссі в інтерв'ю Bloomberg заявив, що планує найближчими днями здійснити візит на Курську АЕС, а потім зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Природоохоронна організація Greenpeace в Україні засудила плани очільника МАГАТЕ.
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