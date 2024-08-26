Очільник МАГАТЕ Гроссі заявив, що 27 серпня відвідає Курську АЕС

Про це йдеться у відповідній заяві на сайті МАГАТЕ.

"Безпека всіх атомних електростанцій є центральним та фундаментальним питанням для МАГАТЕ", - заявив Гроссі.

За його словами, він стежив за розвитком подій у Курській області, зокрема, біля АЕС. Гроссі наголосив, що безпека ядерних об’єктів за жодних обставин не повинні бути під загрозою.

"Важливо, щоб завтра, коли я прибуду на станцію, я особисто побачив ситуацію й обговорив можливості подальших дій, які можуть знадобитися для оцінки умов ядерної безпеки та захищеності на АЕС", - додав гендиректор.