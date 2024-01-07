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Очільник МЗС Італії закликав створити армію ЄС

7 січня, 2024 неділя
12:52
Світ Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Європейський Союз повинен сформувати власну об'єднану армію, яка могла б відігравати роль у підтримці миру і запобіганні конфліктам

Про це повідомляє Reuters.

Таяні наголосив, що тісніша європейська співпраця у сфері оборони є пріоритетом для очолюваної ним партії Forza Italia.

"Якщо ми хочемо бути миротворцями у світі, нам потрібна європейська армія. І це фундаментальна передумова для того, щоб мати ефективну європейську зовнішню політику, - заявив він. - У світі з такими потужними гравцями, як США, Китай, Індія, Росія, з кризами від Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону, громадяни Італії, Німеччини, Франції чи Словенії можуть бути захищені лише тим, що вже існує, а саме Європейським Союзом".

Майже два роки тому, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, європейська оборонна співпраця піднялася на політичний порядок денний.

Таяні також заявив, що ЄС, який складається з 27 країн, повинен впорядкувати своє керівництво і мати єдиного президента, а не нинішню структуру, яка складається з президента Європейської ради та президента Європейської комісії.

  • Посол Італії в Україні П’єр Франческо Дзадзо з 1 січня очолив групу послів країн Великої сімки з підтримки України на 2024 рік.
ЄС
Італія
МЗС
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