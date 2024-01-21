Очільник МЗС Ізраїлю відвідає Брюссель для участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС

Про це повідомляє The Times of Israel.

Кац виступить на заході, а також зустрінеться зі своїми колегами з ЄС, Франції, Греції, Австрії, Хорватії, Чехії, Бельгії, Болгарії та Данії, а також з іншими офіційними особами Євросоюзу.

Згідно з повідомленням ізраїльського МЗС, Кац зосередиться на важливості перемоги над ХАМАС і повернення додому заручників, які утримуються в Газі.