Очільник МЗС Ізраїлю відвідає Брюссель для участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС
Ізраїльський очільник зовнішньополітичного відомства Ізраель Кац відвідає Брюссель для участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, в якому візьмуть участь міністри закордонних справ країн-членів ЄС
Про це повідомляє The Times of Israel.
Кац виступить на заході, а також зустрінеться зі своїми колегами з ЄС, Франції, Греції, Австрії, Хорватії, Чехії, Бельгії, Болгарії та Данії, а також з іншими офіційними особами Євросоюзу.
Згідно з повідомленням ізраїльського МЗС, Кац зосередиться на важливості перемоги над ХАМАС і повернення додому заручників, які утримуються в Газі.
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Нагадаємо, 21 січня стало відомо, що ЄС створив план з 10 пунктів для "надійного, всеосяжного вирішення" ізраїльсько-палестинського конфлікту, "попри труднощі та невизначеність".
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