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Очільник МЗС Ізраїлю вимагає відставки генерального комісара ООН Лаззаріні

11 лютого, 2024 неділя
10:44
Світ Очільник МЗС Ізраїлю Кац

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив про необхідність відставки генерального комісара ООН Філіппе Лаззаріні після його заяв про необізнаність щодо знаходження тунелю ХАМАСу під штаб-квартирою агентства в Газі

Про це він написав у соцмережі Х.

"Викриття причетності штаб-квартири UNRWA у Газі до ХАМАСу, включаючи його використання для терористичної діяльності як точки доступу до терористичних тунелів, вимагає негайних дій, - йдеться у повідомленні.

Кац заявив, що твердження генкомісара Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) Філіппе Лаззаріні про необізнаність є "не просто абсурдними, але й ображає здоровий глузд".

"Його негайна відставка є обов'язковою", - наголосив очільник ізраїльського МЗС.

  • Напередодні ізраїльські війська заявили, що виявили мережу тунелів бійців ХАМАСу під штаб-квартирою агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) у Газі.
  • Водночас Лаззаріні заявив, що агентство не знало, що тунелі ХАМАСу розташовані під штаб-квартирою агентства в Газі.
Теги:
ООН
Ізраїль
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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