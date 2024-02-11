Очільник МЗС Ізраїлю вимагає відставки генерального комісара ООН Лаззаріні

Про це він написав у соцмережі Х.



"Викриття причетності штаб-квартири UNRWA у Газі до ХАМАСу, включаючи його використання для терористичної діяльності як точки доступу до терористичних тунелів, вимагає негайних дій, - йдеться у повідомленні.

Кац заявив, що твердження генкомісара Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) Філіппе Лаззаріні про необізнаність є "не просто абсурдними, але й ображає здоровий глузд".

"Його негайна відставка є обов'язковою", - наголосив очільник ізраїльського МЗС.