Очільник NASA закликав розслідувати інформацію WSJ про регулярні розмови Маска і Путіна
Адміністратор Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) Білл Нельсон 25 жовтня закликав розслідувати інформацію від ЗМІ про те, що засновник SpaceX Ілон Маск й очільник Росії Володимир Путін підтримують регулярні контакти з кінця 2022 року
Про це пише CNN.
Нельсон зазначив, що ця інформація викликає занепокоєння щодо національної безпеки, оскільки відносини SpaceX з NASA та американськими військовими могли надати Маску доступ до конфіденційної інформації уряду та американської розвідки.
"Я не знаю, чи правдива ця історія. Я вважаю, що це слід дослідити. Якщо правдива історія про те, що між Ілоном Маском і президентом Росії відбулися численні розмови, то я думаю, що це буде викликати занепокоєння, особливо для NASA, для міністерства оборони, для деяких розвідувальних агенцій", - наголосив Нельсон.
Водночас американський бізнесмен Маск не відповів на запит про коментарі від журналістів.
- Напередодні The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед посадовців США, Європи та РФ написала, що американський мільярдер Маск підтримує регулярні контакти з Путіним з кінця 2022 року. Їхні дискусії стосуються особистих тем, ділової та геополітичної напруги.
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