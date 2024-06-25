Очільник Пентагону Остін провів першу телефонну розмову з новим міністром оборони РФ Бєлоусовим

Про це повідомив прессекретар Пентагону Патрік Райдер на пресконференції.

Це - перша розмова Остіна з новим російським міністром оборони Бєлоусовим. Востаннє очільник оборонного відомства США мав таку телефонну розмову в березні 2023 року - тоді він комунікував з Сергієм Шойгу.

За словами прессекретаря Пентагону, під час розмови Остін зазначив, що міністерствам оборони США і РФ "важливо зберігати комунікацію".