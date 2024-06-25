Очільник Пентагону Остін провів першу телефонну розмову з новим міністром оборони РФ Бєлоусовим
Голова Пентагону Ллойд Остін сьогодні, 25 червня, уперше з березня 2023 року провів телефонну розмову з новим очільником міністерства оборони Росії - Андрієм Бєлоусовим
Про це повідомив прессекретар Пентагону Патрік Райдер на пресконференції.
Це - перша розмова Остіна з новим російським міністром оборони Бєлоусовим. Востаннє очільник оборонного відомства США мав таку телефонну розмову в березні 2023 року - тоді він комунікував з Сергієм Шойгу.
За словами прессекретаря Пентагону, під час розмови Остін зазначив, що міністерствам оборони США і РФ "важливо зберігати комунікацію".
- 14 травня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призначення на посаду очільника міністерства оборони РФ Андрія Білоусова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.44 Купівля 40.44Продаж 40.94
- EUR Купівля 43.36Продаж 44.1
- Актуальне
- Важливе