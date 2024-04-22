Очільник військової розвідки Ізраїлю Халіва подав у відставку: причина

Про це повідомляє AP.

"Управління розвідки під моїм керівництвом не витримало покладеного на нас завдання. Я ношу цей чорний день із собою відтоді, день за днем, ніч за ніччю. Жахливий біль війни я пронесу з собою назавжди", - написав Халіва у своєму зверненні, яке військові надали AP.

Водночас зазначено, невдовзі після нападу ХАМАСу голова військової розвідки Ізраїлю публічно заявляв, що "несе провину, що не запобіг нападу як голова військового відомства".

Аарон Халіва - перша високопоставлена особа, яка пішла у відставку після атаки ХАМАС, через яку загинули 1,2 тис. людей, коли близько 250 - були взяті в полон.

"Відставка генерал-майора Аарона Халіви може стати основою для нових відставок серед вищого керівництва безпеки Ізраїлю через атаку ХАМАС", - додають у повідомленні.