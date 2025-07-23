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Очільники МЗС України й Ізраїлю в Києві домовилися започаткувати стратегічний діалог щодо іранської загрози

Олена Будько
23 липня, 2025 середа
14:12
Світ Андрій Сибіга й Гідеон Саар

У середу, 23 липня, у Києві відбулася зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з його ізраїльським колегою Гідеоном Сааром

Зміст

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Гідеон Саар уперше прибув до України з візитом на посаді очільника МЗС Ізраїлю. Під час зустрічі з Андрієм Сибігою вони обговорили низку питань, зокрема у сфері безпеки, гуманітарної й економічної співпраці, розвитку інновацій і спільних проєктів.

"Україна та Ізраїль мають значний потенціал у сфері оборонних технологій. Настав час реалізовувати його спільно заради безпеки та стабільності наших держав", – зазначив міністр.

Окрему увагу приділили питанням регіональної безпеки, зокрема мирному врегулюванню на Близькому Сході. Очільник українського МЗС підтвердив, що Україна завжди була й залишається відданою нормам міжнародного права, захисту цивільних осіб та пошуку справедливих рішень.

Міністри домовилися започаткувати стратегічний діалог між Україною та Ізраїлем щодо іранської загрози. За словами Андрія Сибіги, нині обидві країни стикаються зі спільними безпековими викликами. На тлі цих загроз очільники МЗС узгодили активізацію багатосторонньої та двосторонньої співпраці.

"Іран та Росія становлять екзистенційну загрозу не лише для наших країн, а й для глобальної безпеки. Іран продовжує дестабілізувати регіон, розвиваючи ядерну програму та постачаючи зброю терористичним угрупованням", – наголосив Сибіга.

Він додав, що Москва, Тегеран і Пхеньян об’єдналися в єдину групу злочинних режимів, які підтримують один одного та загрожують всьому вільному світу.

Окрім того, Сибіга зауважив, що Україна бачить значні можливості для поглиблення взаємодії з Ізраїлем в таких галузях, як медицина, енергетика, агросектор та кібербезпека. Також йшлося про важливість відновлення діяльності комісії з торговельно-економічного співробітництва та проведення її чергового засідання. Очільник МЗС України також запропонував відновити політичні консультації між міністерствами закордонних справ обох країн уперше з 2022 року.

Глава МЗС також розповів ізраїльському колезі, що Кабінет Міністрів України підвищив статус історичної пам'ятки могили цадика Нахмана в Умані з пам'ятки місцевого значення до пам'ятки національного значення. І висловив Ізраїлю вдячність за гуманітарну допомогу, зокрема за проєкт у сфері водопостачання південних регіонів України. Український міністр також передав своєму колезі non paper щодо потреби України в модульних укриттях для захисту цивільних.

  • 30 червня міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що його країна зацікавлена у встановленні офіційних дипломатичних відносин зі своїми давніми ворогами Сирією та Ліваном
Теги:
Новини
Україна
Ізраїль
МЗС
МЗС України
Андрій Сибіга
Дипломатія
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