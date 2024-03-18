Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Очільниця МЗС Фінляндії: Захід має зупинити Путіна, інакше ситуація може стати значно гіршою

Очільниця МЗС Фінляндії: Захід має зупинити Путіна, інакше ситуація може стати значно гіршою

18 березня, 2024 понедiлок
09:19
Світ Путін

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен після так званих президентських виборів у Росії заявила, що західні країни продовжують недооцінювати Володимира Путіна, і його треба зупинити

Про це повідомляє Bayerischer Rundfunk.

За її словами, після виборів влада російського диктатора ще більше зміцнилася, проте Захід продовжує колективно недооцінбвати Путіна.

"Ми повинні розуміти, що ситуація може стати набагато гіршою", - сказала Валтонен про загрозу з боку Росії для Фінляндії. 

Вона зазначила, що Фінляндія вже кілька десятиліть готується до російської загрози і вкладає кошти в оборону.

Міністерка також розкритикувала нещодавню заяву лідера парламентської фракції СДПН Рольфа Мютценіха про можливе заморожування війни в Україні.

"Якщо ми на Заході намагаємося заморозити війну або стримуватися, і сподіваємося, що це закінчить війну, то ми просто помиляємося. Потрібно обмежити таких лідерів, як Путін. Ви повинні зупинити їх, адже інакше вони не зупиняться", - наголосила очільниця МЗС Фінляндії.

Вона також високо оцінила підтримку, яку Німеччина надає Україні, і висловила сподівання, що "Німеччина і надалі відіграватиме цю значнішу роль, не тільки в плані підтримки України, а й з метою подальшого розширення загальних сил стримування, спільної оборони".

  • Тим часом кремлівського диктатора Путіна в Росії прогнозовано "обрали" на новий термін на так званих виборах президента, що тривали 15-17 березня.
Теги:
Росія
вибори
Володимир Путін
вибори президента
Фінляндія
вибори в Росії
Війна з Росією
Читайте також:
Путін
16 березня, 2024 субота
Багато країн не будуть вітати Путіна, але при цьому вважатимуть його президентом РФ, - експерт Денисенко
Придністров'я заявило про атаку дрона на військову частину в Тирасполі
17 березня, 2024 неділя
Спалено вертоліт: Придністров'я заявило про атаку дрона на військову частину
Кремль москва
16 березня, 2024 субота
Треба рейди на Москву: Портников пояснив, що може реально сколихнути Росію
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.48
    Купівля 38.48
    Продаж 38.97
  • EUR
    Купівля 41.88
    Продаж 42.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
18 березня
09:06
Ексклюзив
Окупанти
РФ "ввела" ТОТ України у Південний військовий округ: Андрющенко про призовні заходи окупантів
08:54
Кількість хворих на COVID-19 росте
Учені з'ясували, що вакцина від COVID-19 знижує ризик серцевої недостатності та утворення тромбів
08:46
Ілон Маск
Конкурент Chat GPT: Маск оприлюднив вихідний код чат-бота xAI Grok
08:16
ведмідь бурий
Вдруге за три дні у Словаччині ведмідь напав на перехожих: 2 людини поранено
08:12
Оновлено
путін
За версією російської ЦВК, Путін переобрався президентом РФ із понад 87% підтримки. Реакції світу
08:07
Оновлено
Миколаїв
Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву 17 березня: 1 людина загинула, 9 постраждалих
08:07
OPINION
Анатолій Амелін
Там, де не діють санкції проти Росії, працюють дрони
08:05
на фото ситуація на фронті
Росія втратила за добу війни в Україні 810 солдатів, 19 танків і 34 артсистеми
08:02
Дональд Трамп
Трамп сподівається, що в разі перемоги на виборах йому не доведеться вирішувати, чи допомагати Україні зброєю
08:01
Інтерв’ю
Максим Скубенко
"Росіяни добре розуміють, як на нас впливати", — Максим Скубенко
07:47
Ніколас Мадуро
Мадуро став офіційним кандидатом від своєї партії на президентських виборах у Венесуелі
07:46
Оновлено
електроенергія, шахеди
Минулої доби ППО знищила 17 із 22 "шахедів", якими РФ атакувала Україну
07:29
Дональд Трамп
Трамп розповів виборцям вигадану історію про оприлюднення запису розмови із Зеленським, - CNN
07:06
російська школа
Кремль наказав розширити мережу центрів мілітаризації молоді на ТОТ України, - Спротив
06:43
РФ ударила ракетами по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
06:30
КНДР ракета
КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря під час візиту Блінкена до Сеула
05:16
Євросоюз
Країни ЄС попросили Європейський інвестбанк збільшити фінансування оборони через загрози з боку РФ
00:13
Путін
"Сталося те, що сталося": Путін вперше прокоментував смерть Навального
00:01
На фото: Таїсія Повалій
Повалій отримала російський паспорт та прийшла на псевдовибори Путіна
2024, неділя
17 березня
23:26
Робота ППО в Бєлгороді
У Росії заявили про знищення безпілотників у двох регіонах
23:25
Ексклюзив
Вступ України до НАТО буде найважливішим досягненням, - посол Великої Британії в Україні Гарріс
23:11
Кая Каллас
Путін добре вміє "сіяти страх", проте боїться війни з НАТО, - прем'єрка Естонії
22:53
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині внаслідок російської агресії загинув місцевий, ще один отримав поранення
22:24
Кирило Буданов
Путін показує себе "слабаком" перед своїм народом та елітою, - Буданов
22:01
Вагнерівці, схоже, влаштувалися до спецназу МВС Білорусі, - ЗМІ
Частина вагнерівців повернулася до Росії: "Гаюн" назвав причину
21:43
Оновлено
Сумщина
Росіяни двічі вдарили по Конотопу
21:32
Оновлено
Володимир Путін
Прокремлівський екзитпол: Путін набрав 87%
21:26
Умєров і Шаппс
Британія радить Україні у 2024 році зосередитися на ударах по окупантах в Криму, - Sunday Times
21:24
Молдова
У Молдові облаштують укриття на випадок війни
21:15
міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес
Путін є великою загрозою для Європи, балістична ракета РФ може дістати до нас, - міноборони Іспанії
21:04
Ексклюзив
Сенат США
У квітні відкриється вікно можливостей для України у питанні американської допомоги, - політолог Саакян
20:55
Кріш'яніс Каріньш
Росія продовжуватиме загрожувати Європі навіть після Путіна, - глава МЗС Латвії
20:33
Російські добровольці
Російські добровольці підняли свій прапор у селищі Козинка на Білгородщині
20:29
Огляд
Поблизу Бєлґорода чути вибухи
"Бавовна" й пожежі на нафтопереробних заводах та десятки БПЛА над різними містами Росії: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:20
путін
"Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі": Зеленський прокоментував псевдовибори Путіна
20:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 березня: скільки коштують долар, євро та злотий
20:04
OPINION
Галина Пагутяк
Широко заплющені очі
20:03
Ексклюзив
Французькі солдати беруть участь у масштабних військових навчаннях під назвою «Оріон» у Фронтіньяні, південна Франція, 26 лютого 2023 року
Французи в Одесі та на кордоні з Придністров'ям: Мельник про ймовірну реалізацію ініціативи Макрона
19:54
Оновлено
На Дніпропетровщині маршрутка з пасажирами вилетіла в поле й перекинулась
На Дніпропетровщині маршрутка з пасажирами вилетіла в поле й перекинулась: 4 загиблих, 13 постраждалих
19:52
Огляд
Сектор Гази
Війна в Ізраїлі наближається до півріччя, чи видно її завершення та чому це важливо для України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV