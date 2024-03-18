Очільниця МЗС Фінляндії: Захід має зупинити Путіна, інакше ситуація може стати значно гіршою
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен після так званих президентських виборів у Росії заявила, що західні країни продовжують недооцінювати Володимира Путіна, і його треба зупинити
Про це повідомляє Bayerischer Rundfunk.
За її словами, після виборів влада російського диктатора ще більше зміцнилася, проте Захід продовжує колективно недооцінбвати Путіна.
"Ми повинні розуміти, що ситуація може стати набагато гіршою", - сказала Валтонен про загрозу з боку Росії для Фінляндії.
Вона зазначила, що Фінляндія вже кілька десятиліть готується до російської загрози і вкладає кошти в оборону.
Міністерка також розкритикувала нещодавню заяву лідера парламентської фракції СДПН Рольфа Мютценіха про можливе заморожування війни в Україні.
"Якщо ми на Заході намагаємося заморозити війну або стримуватися, і сподіваємося, що це закінчить війну, то ми просто помиляємося. Потрібно обмежити таких лідерів, як Путін. Ви повинні зупинити їх, адже інакше вони не зупиняться", - наголосила очільниця МЗС Фінляндії.
Вона також високо оцінила підтримку, яку Німеччина надає Україні, і висловила сподівання, що "Німеччина і надалі відіграватиме цю значнішу роль, не тільки в плані підтримки України, а й з метою подальшого розширення загальних сил стримування, спільної оборони".
- Тим часом кремлівського диктатора Путіна в Росії прогнозовано "обрали" на новий термін на так званих виборах президента, що тривали 15-17 березня.
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