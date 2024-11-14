Одна з найпопулярніших газет Іспанії заявила про вихід з соцмережі X
Четверта найчитаніша газета Іспанії La Vanguardia заявила, що припинить публікації у соцмережі X через проблеми з модерацією поширюваного контенту
Про це пише Reuters.
Газета, яка має 1,7 мільйона підписників у соцмережі X припинить пряму публікацію, але дозволить своїм журналістам вести особисті акаунти.
Головний редактор видання Хорді Хуан заявив, що зупинив роботу власного акаунта. У редакційній статті він написав, що з моменту придбання Маском соціальна мережа не має "ефективного і розумного" процесу модерації.
"З моменту приходу Маска на X ця платформа все частіше допускає токсичний і маніпульований контент завдяки поширенню ботів. (...) Ідеї, що порушують права людини, такі як ненависть до етнічних меншин, жінконенависництво і расизм, є частиною вірусного контенту, поширюваного на X, де вони набувають вірусності та захоплюють більше часу користувачів, щоб заробити більше грошей на рекламі", - йдеться у статті.
- Раніше британське видання The Guardian заявило, що не публікуватиме дописи на X через тривожний вміст, зокрема, расизм і теорії змови.
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