Одна з найпопулярніших газет Іспанії заявила про вихід з соцмережі X

Про це пише Reuters.

Газета, яка має 1,7 мільйона підписників у соцмережі X припинить пряму публікацію, але дозволить своїм журналістам вести особисті акаунти.

Головний редактор видання Хорді Хуан заявив, що зупинив роботу власного акаунта. У редакційній статті він написав, що з моменту придбання Маском соціальна мережа не має "ефективного і розумного" процесу модерації.

"З моменту приходу Маска на X ця платформа все частіше допускає токсичний і маніпульований контент завдяки поширенню ботів. (...) Ідеї, що порушують права людини, такі як ненависть до етнічних меншин, жінконенависництво і расизм, є частиною вірусного контенту, поширюваного на X, де вони набувають вірусності та захоплюють більше часу користувачів, щоб заробити більше грошей на рекламі", - йдеться у статті.