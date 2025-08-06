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Охопила територію, більшу за Париж: у Франції вирує найбільша у цьому році лісова пожежа

Катерина Ганжа
6 серпня, 2025 середа
15:45
Світ

На півдні Франції вирує масштабна лісова пожежа, яка вже охопила територію, більшу за Париж. Вогонь стрімко поширюється, змушуючи мешканців і туристів залишати домівки

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Одна людина загинула в муніципалітеті Сен-Лоран-де-ла-Кабреріс, що приблизно за 30 кілометрів від міста Перпіньян, повідомила префектура Од. Пожежа знищила щонайменше 25 будинків, у регіоні перекрито багато доріг.

За словами міністерки екології Аньєс Пан’є-Рюнаше, вже вигоріло 13 тисяч гектарів. Це приблизно стільки ж, скільки згоріло по всій Франції за весь 2024 рік, і більш ніж удвічі більше, ніж у 2023 році.

фото: Getty Images

У префектурі зазначають, що вогонь просувається дуже швидко, а до його гасіння залучено майже 2 тисячі пожежників. Близько 2 500 домогосподарств у регіоні наразі залишилися без електропостачання.

Речник пожежної служби Ерік Брокарді заявив, що це катастрофа безпрецедентного масштабу, додавши, що пожежа поширюється зі швидкістю 5,5 км/год.

  • Наприкінці липня Албанія та Болгарія заявили про критичну ситуацію через поширення лісових пожеж і звернулися до Європейського Союзу з проханням надати термінову допомогу. 
Теги:
Новини
Суспільство
Франція
екологія
лісові пожежі
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