Охопила територію, більшу за Париж: у Франції вирує найбільша у цьому році лісова пожежа

Про це повідомляє Reuters.

Одна людина загинула в муніципалітеті Сен-Лоран-де-ла-Кабреріс, що приблизно за 30 кілометрів від міста Перпіньян, повідомила префектура Од. Пожежа знищила щонайменше 25 будинків, у регіоні перекрито багато доріг.

За словами міністерки екології Аньєс Пан’є-Рюнаше, вже вигоріло 13 тисяч гектарів. Це приблизно стільки ж, скільки згоріло по всій Франції за весь 2024 рік, і більш ніж удвічі більше, ніж у 2023 році.

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У префектурі зазначають, що вогонь просувається дуже швидко, а до його гасіння залучено майже 2 тисячі пожежників. Близько 2 500 домогосподарств у регіоні наразі залишилися без електропостачання.

Речник пожежної служби Ерік Брокарді заявив, що це катастрофа безпрецедентного масштабу, додавши, що пожежа поширюється зі швидкістю 5,5 км/год.