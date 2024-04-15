Олена Зеленська зустрілася з королевою Данії Мері

Про це вона повідомила у facebook.

"Королівська родина Данії підтримує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Під час візиту до Данії торік ми з Президентом України мали честь зустрітися з Її Величністю Королевою Маргрете ІІ. А сьогодні рада зустрічі вже з Її Величністю Королевою Данії", - написала Зеленська.

За її словами, як і вся її родина, королева Данії веде активну громадську діяльність, зокрема патронує понад 30 організацій, серед іншого тих, що надають гуманітарну допомогу, опікуються охороною здоров’я, захистом прав жінок.

"Вдячна королівській родині за те, що Данія – один із наших найбільших і надійніших партнерів у всіх починаннях", - резюмувала перша леді.