"Олімпійське перемир'я": Макрон поговорить із Сі Цзіньпіном щодо припинення вогню в Україні та Газі на час Олімпіади
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна продовжуватиме працювати над "олімпійським перемир’ям" на час літньої Олімпіади та розповів про те, що попросить у китайського лідера Сі Цзіньпіна допомогти в цьому питанні
Про це він розповів у інтерв’ю RMC і BFMTV.
Макрон зазначив, що працюватиме над перемир’ям на час Олімпійських ігор, які цього року приймає Франція, пояснивши, що йдеться про війну Росії проти України, Ізраїлем і ХАМАС, а також війну в Судані.
Для цього французький лідер хоче залучити багатьох партнерів. Зокрема Макрон згадав про очільника КНР Сі Цзіньпіна.
"Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижа. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай… Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру", – сказав президент Франції.
- 16 березня Макрон заявив, що запропонує Росії припинити військові дії в Україні та дотримуватися "режиму тиші" під час літньої Олімпіади-2024, яка пройде в Парижі.
- 28 березня Польща заявила, що приєднається до міжнародних зусиль, щоб допомогти забезпечити безпеку на Олімпійських іграх у Франції, відправивши туди свої війська.
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