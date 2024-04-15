"Олімпійське перемир'я": Макрон поговорить із Сі Цзіньпіном щодо припинення вогню в Україні та Газі на час Олімпіади

Про це він розповів у інтерв’ю RMC і BFMTV.

Макрон зазначив, що працюватиме над перемир’ям на час Олімпійських ігор, які цього року приймає Франція, пояснивши, що йдеться про війну Росії проти України, Ізраїлем і ХАМАС, а також війну в Судані.

Для цього французький лідер хоче залучити багатьох партнерів. Зокрема Макрон згадав про очільника КНР Сі Цзіньпіна.

"Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижа. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай… Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру", – сказав президент Франції.