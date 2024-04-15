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"Олімпійське перемир'я": Макрон поговорить із Сі Цзіньпіном щодо припинення вогню в Україні та Газі на час Олімпіади

15 квітня, 2024 понедiлок
12:59
Світ Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна продовжуватиме працювати над "олімпійським перемир’ям" на час літньої Олімпіади та розповів про те, що попросить у китайського лідера Сі Цзіньпіна допомогти в цьому питанні

Про це він розповів у інтерв’ю RMC і BFMTV. 

Макрон зазначив, що працюватиме над перемир’ям на час Олімпійських ігор, які цього року приймає Франція, пояснивши, що йдеться про війну Росії проти України, Ізраїлем і ХАМАС, а також війну в Судані. 

Для цього французький лідер хоче залучити багатьох партнерів. Зокрема Макрон згадав про очільника КНР Сі Цзіньпіна. 

"Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижа. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай… Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру", – сказав президент Франції. 

  • 16 березня Макрон заявив, що запропонує Росії припинити військові дії в Україні та дотримуватися "режиму тиші" під час літньої Олімпіади-2024, яка пройде в Парижі.
  • 28 березня Польща заявила, що приєднається до міжнародних зусиль, щоб допомогти забезпечити безпеку на Олімпійських іграх у Франції, відправивши туди свої війська.

Теги:
Україна
Китай
Франція
Ізраїль
Війна з Росією
Олімпіада-2024
Емманюель Макрон
Сі Цзиньпін
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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