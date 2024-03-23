ООН: 2,2 мільярда людей у світі не мають доступу до чистої води

Про це повідомляє DW з посиланням на звіт Організації Об’єднаних Націй про водні ресурси у світі за 2023 рік.

Зазначається, що звіт був підготовлений на замовлення ЮНЕСКО та опублікований у Всесвітній день води - 22 березня.

"Зміна клімату, війни, конфлікти та інші кризи посилюють і без того нерівний доступ до води", - наголосила членкиня правління Німецької комісії ЮНЕСКО Улла Бурхардт.

У світі зазначається, що у всьому світі 2,2 мільярда людей не мають доступу до чистої води, а близько 3,5 мільярда людей змушені щодня обходитися без засобів гігієни.

Згідно з даними дослідження кожна друга людина у світі страждає від нестачі води протягом кількох місяців на рік.



"У деяких частинах світу цей дефіцит води став радше правилом, ніж винятком. Ми знаємо наслідки такої ситуації: нестача води не тільки розпалює геополітичну напруженість, але й створює загрозу основним правам в цілому, наприклад, значно підриваючи становище дівчат і жінок", - сказала генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.

У звіті цитуються Цілі сталого розвитку ООН від 2016 року або досягнення універсального доступу до безпечної питної води, санітарії та гігієни в 140 країнах з низьким і середнім рівнем доходу, за оцінками, що це коштуватиме приблизно 1,7 трильйона доларів (1,5 трильйона євро) з 2016 по 2030 рік.

"Світова спільнота поставила перед собою амбітні цілі, зокрема щодо права людини на воду та санітарію. Однак із сьогоднішнього погляду цілі сталого розвитку водопостачання та санітарії зазнали невдачі", - додала Бурхардт.