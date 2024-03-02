Найсильніша за останні 20 років: на Сицилії оголосили надзвичайну ситуацію через посуху

Про це повідомляє Euronews Green.

"Сицилія - єдиний регіон Італії та один із небагатьох регіонів Європи, який опинився у «червоній зоні» через брак водних ресурсів. Марокко та Алжир перебувають в аналогічній ситуації", заявили в регіональному уряді.

Експерти оцінюють, що це може бути третя найсерйозніша водна криза, будь-коли зареєстрована на Сицилії. На острові висихають водосховища, а фермери повідомляють про неврожай цитрусових, оливок та пшениці.

Крім того, існує реальна загроза того, що через кілька тижнів жителі острова залишаться без води.



Зазначається, що брак опадів і погане обслуговування зрошувальних споруд призвели до нормування води, що зачепило понад 800 тисяч жителів острова.

Операційний директор компанії з управління водними ресурсами Siciliacque Массімо Бурруано заявив, що наразі 10-15% води нормується у 55 муніципалітетах, а 4 березня цей захід запровадять у понад 93 муніципалітетах, що вплине на 850 тисяч людей.