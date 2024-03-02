Найсильніша за останні 20 років: на Сицилії оголосили надзвичайну ситуацію через посуху
У п'ятницю, 1 березня, на острові Сицилія оголосили надзвичайну ситуацію через найсильнішу посуху за останні майже 20 років
Про це повідомляє Euronews Green.
"Сицилія - єдиний регіон Італії та один із небагатьох регіонів Європи, який опинився у «червоній зоні» через брак водних ресурсів. Марокко та Алжир перебувають в аналогічній ситуації", заявили в регіональному уряді.
Експерти оцінюють, що це може бути третя найсерйозніша водна криза, будь-коли зареєстрована на Сицилії. На острові висихають водосховища, а фермери повідомляють про неврожай цитрусових, оливок та пшениці.
Крім того, існує реальна загроза того, що через кілька тижнів жителі острова залишаться без води.
Зазначається, що брак опадів і погане обслуговування зрошувальних споруд призвели до нормування води, що зачепило понад 800 тисяч жителів острова.
Операційний директор компанії з управління водними ресурсами Siciliacque Массімо Бурруано заявив, що наразі 10-15% води нормується у 55 муніципалітетах, а 4 березня цей захід запровадять у понад 93 муніципалітетах, що вплине на 850 тисяч людей.
- Після сухої і теплої зими минулого року на півдні і заході Європи близько 60% іспанської сільської місцевості охоплено посухою, і умови погіршуються для фермерів в Італії та Португалії.
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