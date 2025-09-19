ООН готує значні скорочення миротворчих місій через зупинку фінансування з боку США

Про це інформує Bloomberg.

Гутерреш підкреслив незамінну роль миротворців, зазначивши, що вони діють "у місцях, де часто немає миру, який можна було б підтримувати, де діють терористичні угруповання". Він додав, що "іноді вони є останнім засобом захисту цивільного населення, яке і страждає найбільше".

Причиною є рішення президента США Дональда Трампа скоротити на понад 800 млн доларів фінансування, виділених конгресом на миротворчі операції у 2024 і 2025 роках.

Генсек ООН заявив, що планує особисто обговорити це питання з Трампом під час його візиту до Нью-Йорка на сесію Генасамблеї ООН наступного тижня.

Водночас він наголосив, що США і ООН повинні знайти спільну мову.

"Я сподіваюся, що це буде гарною нагодою для зміцнення співпраці між Організацією Об'єднаних Націй і США, – додав Гутерреш. - Ці відносини завжди були фундаментальною опорою міжнародних відносин".