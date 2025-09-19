ООН готує значні скорочення миротворчих місій через зупинку фінансування з боку США
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що організація розробляє план масштабних скорочень миротворчих місій після того, як США оголосили про зупинку фінансування
Про це інформує Bloomberg.
Гутерреш підкреслив незамінну роль миротворців, зазначивши, що вони діють "у місцях, де часто немає миру, який можна було б підтримувати, де діють терористичні угруповання". Він додав, що "іноді вони є останнім засобом захисту цивільного населення, яке і страждає найбільше".
Причиною є рішення президента США Дональда Трампа скоротити на понад 800 млн доларів фінансування, виділених конгресом на миротворчі операції у 2024 і 2025 роках.
Генсек ООН заявив, що планує особисто обговорити це питання з Трампом під час його візиту до Нью-Йорка на сесію Генасамблеї ООН наступного тижня.
Водночас він наголосив, що США і ООН повинні знайти спільну мову.
"Я сподіваюся, що це буде гарною нагодою для зміцнення співпраці між Організацією Об'єднаних Націй і США, – додав Гутерреш. - Ці відносини завжди були фундаментальною опорою міжнародних відносин".
- У серпні Гуттеріш заявляв про скорочення понад 700 млн доларів витрат Організації на тлі зменшення допомоги з боку США. Також було оголошено про плани реформувати. ООН
