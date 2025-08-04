ООН скорочує свої витрати на 20% через зменшення фінансування США

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідно до плану Гуттеріша, витрати Організації Обʼєднаних Націй скоротять на 20% – до найнижчого рівня з 2018 року. Також заберуть близько 3 тис. робочих місць.

Зазначено, що офіційно в контексті проведення реформ посилаються на 80-річчя ООН, однак масштаби відображають загрозу втрати допомоги Вашингтона, яка становить 22% бюджету Організації.

Очікується, що витрати в системі ООН впадуть на $20 млрд від максимуму в 2023 році – це найнижчий рівень за останнє десятиліття.