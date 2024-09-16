Опитування ABC/Ipsos: 58% респондентів вважають, що Гарріс перемогла Трампа на дебатах

Про це повідомляє The Hill.

Згідно з опитуванням ABC/Ipsos, оприлюдненим у неділю, 15 вересня, 58% респондентів визнали Гарріс переможницею дебатів, тоді як 36% віддали свої голоси Трампу.

Опитування, проведене компанією Langer Research Associates, було проведене 11-13 вересня серед випадкової національної вибірки з 3 276 дорослих. Похибка вибірки становить 2 відсоткові пункти.

За словами соціологів, ситуація змінилася порівняно з червневими дебатами між Трампом і Байденом, під час яких 66% американців обрали переможцем колишнього президента, а 28% - Байдена.

Крім того, як показало опитування, дебати підвищили рейтинг Гарріс серед виборців. Близько 37% американців заявили, що дебати змінили їхнє ставлення до віцепрезидентки на краще, тоді як 23% сказали, що воно стало менш прихильним. Близько 38% сказали, що це не мало ніякого значення.

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Стосовно Трампа, 30% респондентів відповіли, що дебати змусили їх ставитися до нього менш прихильно, тоді як 17% сказали, що вони стали ставитися до нього більш прихильно. Приблизно половина респондентів відповіли, що це нічого не змінило.

На думку виборців вплинуло те, що під час дебатів колишній президент виглядав роздратованим і в багатьох моментах відмовлявся дивитися на свою суперницю. Часом він також був помітно розлючений, припускаючи, що Гарріс зачепила його за живе.

На переконання низки політичних експертів і редакції Wall Street Journal, Гарріс була переможцем дебатів. Натомість Трамп заявив, що вважає ці дебати "найкращими з усіх, які він коли-небудь проводив".

На відміну від Трампа, який виглядав збентеженим протягом більшої частини дебатів, Гарріс виступала надзвичайно впевнено. Вона також спробувала позиціонувати себе як лідера нового покоління, заявивши: "Очевидно, що я не Джо Байден, і я точно не Дональд Трамп".