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Опитування ABC/Ipsos: 58% респондентів вважають, що Гарріс перемогла Трампа на дебатах

Марія Науменко
16 вересня, 2024 понедiлок
13:02
Світ Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати

Результати нового опитування свідчать, що більше половини американців вважають, що віцепрезидентка США Камала Гарріс перемогла експрезидента Дональда Трампа на дебатах

Зміст

Про це повідомляє The Hill.

Згідно з опитуванням ABC/Ipsos, оприлюдненим у неділю, 15 вересня, 58% респондентів визнали Гарріс переможницею дебатів, тоді як 36% віддали свої голоси Трампу.

Опитування, проведене компанією Langer Research Associates, було проведене 11-13 вересня серед випадкової національної вибірки з 3 276 дорослих. Похибка вибірки становить 2 відсоткові пункти.

За словами соціологів, ситуація змінилася порівняно з червневими дебатами між Трампом і Байденом, під час яких 66% американців обрали переможцем колишнього президента, а 28% - Байдена.

Крім того, як показало опитування, дебати підвищили рейтинг Гарріс серед виборців. Близько 37% американців заявили, що дебати змінили їхнє ставлення до віцепрезидентки на краще, тоді як 23% сказали, що воно стало менш прихильним. Близько 38% сказали, що це не мало ніякого значення.

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Стосовно Трампа, 30% респондентів відповіли, що дебати змусили їх ставитися до нього менш прихильно, тоді як 17% сказали, що вони стали ставитися до нього більш прихильно. Приблизно половина респондентів відповіли, що це нічого не змінило.

На думку виборців вплинуло те, що під час дебатів колишній президент виглядав роздратованим і в багатьох моментах відмовлявся дивитися на свою суперницю. Часом він також був помітно розлючений, припускаючи, що Гарріс зачепила його за живе.

На переконання низки політичних експертів і редакції Wall Street Journal, Гарріс була переможцем дебатів. Натомість Трамп заявив, що вважає ці дебати "найкращими з усіх, які він коли-небудь проводив".

На відміну від Трампа, який виглядав збентеженим протягом більшої частини дебатів, Гарріс виступала надзвичайно впевнено. Вона також спробувала позиціонувати себе як лідера нового покоління, заявивши: "Очевидно, що я не Джо Байден, і я точно не Дональд Трамп".

  • Кандидати у президенти США - демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп провели 11 вересня перші дебати. Телеканал "Еспресо" демонстрував дебати наживо.
  • Під час дебатів Камала Гарріс заявила, що Дональд Трамп "здасть Україну" впродовж 24 годин після того, як виграє президентські вибори у Штатах.
  • Натомість Дональд Трамп не відповів на питання, чи хоче він перемоги України у війні з Росією.
Теги:
вибори
політика
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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