Оптимістичні заяви Трампа щодо завершення війни дуже далекі від істини, - дипломат Шамшур

Таку думку висловив дипломат, колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур в етері Еспресо.

"Не виглядає таким чином, щоб у Трампа був чіткий план. У будь-якому випадку уявлення, як має завершитись війна в Україні. Зрозуміло, що при цьому наші з вами інтереси знаходяться на нульовому місці. Головне - політичні інтереси Дональда Трампа, він думає саме про це. Саме тому він хоче завершити війну за будь-яких умов, в тому числі, і ще раз повторюся, за рахунок наших з вами інтересів.

І все це для того, щоб сконцентруватися на вирішенні більш важливих для нього питань і задля того, щоб отримати лаври миротворця і оцю Нобелівську премію миру", - сказав дипломат.

Олег Шамшур вважає, що оптимістичні заяви президента Сполучених Штатів Америки щодо швидкого завершення російсько-української війни дуже далекі від істини

"Ну і ми бачимо такий, навіть досить складно підібрати визначення, феєрверк, вінегрет заяв від Трампа то це складна війна, то він її дійсно може швидко завершити, то він критикує Путіна і критикує Зеленського. Зараз от ви сказали про його заяву, що війна близька до завершення, тобто він бачить перспективи досягнення якогось рішення сторонами. Тобто, як на мене, це чистий Трамп, це суто для внутрішнього споживання і для зовнішнього також, щоб показати, що дійсно Трамп є директором всесвіту. Він є головною фігурою і не тільки всередині Сполучених Штатів, а в глобальному масштабі. І поки що я б до цього серйозно не ставився, оскільки всі ми розуміємо, що заяви Трампа дуже і дуже далекі від істини. Оці от супероптимістичні заяви", - зауважив він.