Орбан назвав Угорщину єдиною країною ЄС, громадяни якої гинуть на війні в Україні

Про це він розповів в інтерв'ю італійській газеті Il Giornale.

За його словами, в Україні є угорські громадяни з мадярської меншини, які воюють на боці української армії і гинуть.

Орбан наголосив, що Угорщина нібито "єдина країна Європейського Союзу, громадяни якої гинуть в Україні".

"Війну почала Росія, у цьому немає жодних сумнівів, але ми повинні поставити собі питання, як діяти. Ми перебуваємо на роздоріжжі: або ізолювати конфлікт і знайти дипломатичний шлях, або заглиблюватися у війну", - додав він.

Орбан також прокоментував дозвіл країн-союзників на завдання ударів Україною по території РФ.



"Якщо ми дозволимо Україні завдати удару по Росії зброєю, яку також постачає Італія, це матиме наслідки у вигляді сильної реакції Росії, і ризик втручання НАТО опиниться за один крок", - підкреслив Орбан.