Орбан назвав Угорщину єдиною країною ЄС, громадяни якої гинуть на війні в Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його держава є єдиною у Європейському Сюзі, чиї громадяни нібито гинуть на війні в Україні
Про це він розповів в інтерв'ю італійській газеті Il Giornale.
За його словами, в Україні є угорські громадяни з мадярської меншини, які воюють на боці української армії і гинуть.
Орбан наголосив, що Угорщина нібито "єдина країна Європейського Союзу, громадяни якої гинуть в Україні".
"Війну почала Росія, у цьому немає жодних сумнівів, але ми повинні поставити собі питання, як діяти. Ми перебуваємо на роздоріжжі: або ізолювати конфлікт і знайти дипломатичний шлях, або заглиблюватися у війну", - додав він.
Орбан також прокоментував дозвіл країн-союзників на завдання ударів Україною по території РФ.
"Якщо ми дозволимо Україні завдати удару по Росії зброєю, яку також постачає Італія, це матиме наслідки у вигляді сильної реакції Росії, і ризик втручання НАТО опиниться за один крок", - підкреслив Орбан.
- Угорський прем'єр на "марші миру" в Будапешті 1 червня оприлюднив свій намір щодо створення проросійської "коаліції миру" в майбутньому складі Європарламенту, вибори до якого відбудуться вже за тиждень.
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