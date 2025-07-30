Орбан запевнив, що поважає Зеленського, попри відкинуту торік його пропозицію припинити вогонь з РФ

Про це він розповів в інтервʼю wPolsce24, цитує WP Wiadomosci.

"Він є президентом України, обраним українцями. Я намагаюся завжди поводитися належним чином, що необхідно, якщо ви хочете мати хороші стосунки. Тому я поважаю президента Зеленського, але вважаю, що він припустився помилок", – сказав Орбан.

За словами угорського премʼєра, серед помилок Зеленського є те, що президент України відкинув торік його пропозицію. Вона полягала в тому, аби спочатку припинити вогонь, а потім вести переговори з РФ.

"Однією з них (помилок, – ред.) було відкидання рік тому моєї пропозиції тоді спробувати укласти мир, тому що чим далі, тим ціна буде вищою. Тоді він переконував мене, що час грає в цій війні на користь своєї країни. Він відкинув мою інтерпретацію, що час грає на користь російської сторони, але сьогодні ми тут. Ситуація президента Зеленського нелегка. Дуже важко об'єднати націю, яка перебуває в безнадійній війні", – заявив Орбан.

Що відомо про пропозицію Віктора Орбана у 2024 році щодо припинення вогню

2 липня минулого року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі із Зеленським запропонував "подумати про зупинення вогню", нібито для пришвидшення переговорів з РФ.

Орбан наголосив, що не є противником українських планів завершення війни, але вважає їх занадто довгими в реалізації.

"Тому я попросив пана президента подумати про те, чи не можна вчинити трошки інакше: зупинити вогонь, а потім вести перемовини з Росією, адже припинення вогню пришвидшило б темпи цих перемовин", - сказав прем'єр Угорщини.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна відкидає таку пропозицію Орбана, адже має власне бачення того, як досягнути миру.

Тоді Зеленський заявив: немає гарантії, що РФ не використає це припинення вогню для накопичення зброї.





