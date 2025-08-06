Орбан заявив про намір скоротити підтримку українських біженців в Угорщині
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про плани уряду скоротити підтримку українських біженців, зазначивши, буцімто вони отримують забагато
Про це він заявив у соцмережі X.
Орбан заявив, що Угорщина приймала з України тисячі біженців, які їхали в його країну, коли РФ здійснила повномасштабне вторгнення.
"Ми забезпечили їх усіх, допомогли всім. Навіть сьогодні в Угорщині перебувають десятки тисяч українців. Так, це правда, що ми є єдиною країною, яка заявила, що ви можете отримати від держави стільки ж допомоги, скільки й угорці", – сказав він.
При цьому політик наголосив, що нічого безоплатного у світі не буває.
"Тож якщо угорський громадянин отримує допомогу по безробіттю протягом трьох місяців, а потім повинен узяти участь у громадських роботах, то, мій дорогий український друже, ви теж можете отримати стільки, скільки ми маємо. Ми віддамо вам половину своєї сорочки, але можливо, не всю", – резюмував Орбан.
Варто зазначити, що Угорщина не єдина країна, де біженці з України отримують ті самі виплати, що й громадяни. Такою ж країною є, приміром, Німеччина.
- У травні Орбан закликав Зеленського не сподіватись на те, що уряд Угорщини буде "дружнім до України".
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