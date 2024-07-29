Орбан звинуватив Польщу в "лицемірній політиці": Варшава спитала, чому Угорщина досі в ЄС і НАТО

Про це повідомляє агентство РАР.

В суботу під час виступу в межах "літнього університету Тушваньош" у румунському курортному містечку Беїле-Тушнад прем'єр-міністр Угорщини розкритикував уряд у Варшаві.

"Поляки ведуть лицемірну політику. Вони критикують нас за наші відносини з Росією, а також ведуть бізнес з Росією через посередників. Я ніколи не бачив такого лицемірства з боку держави", - сказав він.

Орбан звинуватив Польщу у зміні балансу сил у Європі через послаблення осі "Берлін-Париж" на користь нової конфігурації: Лондон, Варшава, Київ, країни Балтії та Скандинавія.

Таким чином стає слабкою Вишеградська група, яка, в інтерпретації Орбана, мала ґрунтуватися на визнанні сильної Німеччини та Росії та створити третю силу. За словами угорського прем'єра, це реалізація "старого плану Польщі".

Реакція Польщі

"Ми не ведемо справи з Росією, на відміну від прем'єр-міністра Орбана, який знаходиться на маргінесі міжнародного суспільства - як в Європейському Союзі, так і в НАТО ", - сказав Бартошевський.

За словами заступника польського міністра, ця заява була нападом на Польщу, США, Євросоюз і НАТО.

"Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їм так не подобаються і які, очевидно, погано до них ставляться. Чому (Орбан, - ред.). не створює союз з Путіним і деякими авторитарними державами? Це за принципом, що якщо ти не хочеш бути членом якогось клубу, ти завжди можеш вийти. Це, безумовно, антиєвропейська, антиукраїнська, антипольська політика (Угорщини. – ред.) на цей час", - підкреслив Бартошевський.

Заступник очільника МЗС нагадав, що зараз Орбан блокує 2 мільярди злотих (467 млн євро), які Польщі заборгували ЄС як відшкодування за передану Україні військову техніку.