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Орбан звинуватив Польщу в "лицемірній політиці": Варшава спитала, чому Угорщина досі в ЄС і НАТО

29 липня, 2024 понедiлок
06:22
Світ Віктор Орбан

Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський після висловлювань угорського прем'єра Віктора Орбана висловив сумнів щодо членства Угорщини в Євросоюзі та НАТО

Зміст

 Про це повідомляє агентство РАР.

В суботу під час виступу в межах "літнього університету Тушваньош" у румунському курортному містечку Беїле-Тушнад прем'єр-міністр Угорщини розкритикував уряд у Варшаві.

"Поляки ведуть лицемірну політику. Вони критикують нас за наші відносини з Росією, а також ведуть бізнес з Росією через посередників. Я ніколи не бачив такого лицемірства з боку держави", - сказав він.

Орбан звинуватив Польщу у зміні балансу сил у Європі через послаблення осі "Берлін-Париж" на користь нової конфігурації: Лондон, Варшава, Київ, країни Балтії та Скандинавія. 

Таким чином стає слабкою Вишеградська група, яка, в інтерпретації Орбана, мала ґрунтуватися на визнанні сильної Німеччини та Росії та створити третю силу. За словами угорського прем'єра, це реалізація "старого плану Польщі".

Реакція Польщі

"Ми не ведемо справи з Росією, на відміну від прем'єр-міністра Орбана, який знаходиться на маргінесі міжнародного суспільства - як в Європейському Союзі, так і в НАТО ", - сказав Бартошевський.

За словами заступника польського міністра, ця заява була нападом на Польщу, США, Євросоюз і НАТО.

"Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їм так не подобаються і які, очевидно, погано до них ставляться. Чому (Орбан, - ред.). не створює союз з Путіним і деякими авторитарними державами? Це за принципом, що якщо ти не хочеш бути членом якогось клубу, ти завжди можеш вийти. Це, безумовно, антиєвропейська, антиукраїнська, антипольська політика (Угорщини. – ред.) на цей час", - підкреслив Бартошевський.

Заступник очільника МЗС нагадав, що зараз Орбан блокує 2 мільярди злотих (467 млн євро), які Польщі заборгували ЄС як відшкодування за передану Україні військову техніку.

Теги:
Польща
ЄС
МЗС
Угорщина
Віктор Орбан
НАТО
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