Орбана не запросили на сесію Європарламенту попри усталену практику щодо країни-голови Ради ЄС, - кореспондентка Висоцька зі Страсбурга

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Можна передбачити, що зараз Орбан відчуває трошки сум, бо традиційно очільник держави, яка головує у Європейському Союзі, запрошується на сесію Європарламенту. А це перша сесія після початку головування Угорщини. Орбан міг би виступити з програмною промовою та поспілкуватися з євродепутатами, але на цю сесію його не запросили. Це було зроблено спеціально, також це був такий сигнал для Орбана, що його тут не підтримують. Поки що у планах Європарламенту є те, що прем'єр-міністр Угорщини може приїхати сюди у вересні", - зауважила Тетяна Висоцька.

Кореспондентка Еспресо додала, що у Страсбурзі на сесії Європарламенту у вересні буде дуже гарна нагода піймати Орбана, якщо він приїде, та поставити йому каверзне запитання, хоча прем'єр-міністру Угорщини буде непереливки й у сесійній залі, бо там будуть питання від депутатів, які у більшості проти нього.