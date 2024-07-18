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Орбана не запросили на сесію Європарламенту попри усталену практику щодо країни-голови Ради ЄС, - кореспондентка Висоцька зі Страсбурга

18 липня, 2024 четвер
21:28
Світ Віктор Орбан

Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька зазначила, що Європарламент, не запросивши прем'єр-міністра Угорщини на сесію до Страсбурга, дав сигнал Віктору Орбану, що його не підтримує

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Можна передбачити, що зараз Орбан відчуває трошки сум, бо традиційно очільник держави, яка головує у Європейському Союзі, запрошується на сесію Європарламенту. А це перша сесія після початку головування Угорщини. Орбан міг би виступити з програмною промовою та поспілкуватися з євродепутатами, але на цю сесію його не запросили. Це було зроблено спеціально, також це був такий сигнал для Орбана, що його тут не підтримують. Поки що у планах Європарламенту є те, що прем'єр-міністр Угорщини може приїхати сюди у вересні", - зауважила Тетяна Висоцька.

Кореспондентка Еспресо додала, що у Страсбурзі на сесії Європарламенту у вересні буде дуже гарна нагода піймати Орбана, якщо він приїде, та поставити йому каверзне запитання, хоча прем'єр-міністру Угорщини буде непереливки й у сесійній залі, бо там будуть питання від депутатів, які у більшості проти нього.

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Теги:
ЄС
Європарламент
Угорщина
Віктор Орбан
Європейська рада
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